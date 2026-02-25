Crisis en el Ministerio de Producción: nueva marcha por el recorte del FEP y pedido de interpelación

Los trabajadores del Ministerio de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible del Chaco volvieron a movilizarse este martes en los alrededores de la Plaza 25 de Mayo, en el centro de Resistencia, en rechazo al recorte del Fondo Estímulo Productivo (FEP).

La protesta se desarrolló bajo un fuerte operativo policial que formó un cordón perimetral para impedir que la manifestación interrumpiera el tránsito en las calles céntricas. La movilización se da en un contexto de creciente tensión institucional: en paralelo, legisladores de la oposición formalizaron el pedido de interpelación al ministro Oscar Dudik para la primera sesión ordinaria del año en la Legislatura provincial.

El reclamo: “No es una interpretación, es salario”

En un extenso comunicado difundido por directores del Ministerio, los trabajadores rechazaron las declaraciones públicas del ministro y defendieron la legalidad del FEP, creado por la Ley 2398-I (ex 7709), sancionada en 2015.

“No fue un acuerdo político, fue una decisión institucional adoptada por unanimidad por la Cámara de Diputados”, sostienen en el documento, en respuesta a los dichos oficiales que vincularon el régimen a un supuesto pacto gremial con la gestión anterior.

Además, cuestionaron el argumento oficial sobre la “intangibilidad” de determinados recursos, al afirmar que el FEP no se paga con fondos específicos, sino con Rentas Generales, y que la recaudación solo se utiliza como parámetro de cálculo.

El núcleo del conflicto, aseguran, no fue un error administrativo sino una decisión política: “En enero 2026 no hubo demora ni error. Hubo negativa sistemática a suscribir el acto administrativo de pago”, afirmaron. Según explicaron, el expediente correspondiente al pago del cuatrimestre octubre 2025–enero 2026 fue elevado en tiempo y forma, pero devuelto sin firma, lo que derivó en que el salario de enero se abonara sin el adicional.

El dato que exponen los trabajadores

Uno de los puntos centrales del comunicado es el contraste con el INSSSEP. Los directores señalan que el organismo previsional sí liquidó el FEP en enero para jubilados y pensionados, aplicando la Resolución 1348/25 vigente, para los trabajadores activos, en cambio, el pago no se concretó. “La diferencia es clara: cuando se aplica el acto vigente, el rubro se liquida y se paga. En el Ministerio hubo una omisión deliberada”, sostienen.

El conflicto tiene un impacto directo sobre alrededor de 600 trabajadores activos y más de 200 jubilados, según detallan. De acuerdo con el comunicado, la quita representa entre el 60% y el 80% del ingreso mensual, lo que califican como “una reducción de magnitud sobre ingresos alimentarios”. También advirtieron que cerca del 70% de los empleados alcanzados reside en el interior provincial.

Interpelación en puerta

En medio del conflicto, el bloque opositor de la Cámara de Diputados formalizó el pedido de interpelación a Dudik para la primera sesión ordinaria del año, prevista para el martes 4 de marzo, tras la apertura del período legislativo este domingo.

Entre los ejes de consulta figuran: el régimen legal del FEP, los cambios introducidos en enero de 2026. el trámite administrativo del pago y el impacto presupuestario. Desde la oposición consideran que el conflicto excede un debate técnico y requiere explicaciones políticas ante el pleno legislativo.