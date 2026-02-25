Se negó al secuestro de su moto, atacó a inspectores y fue detenido en pleno control de tránsito en Resistencia

Un procedimiento de control de tránsito en Resistencia derivó este martes en un fuerte episodio de violencia y la detención de un conductor, en el marco de un operativo destinado a verificar el uso obligatorio del casco.

El despliegue se realizó durante la mañana en la intersección de avenida San Martín y Carlos Boggio, donde inspectores municipales interceptaron a un motociclista que circulaba en una 110 cc sin casco protector ni la documentación exigida.

Intento de agresión y traslado a comisaría

De acuerdo con la información oficial, al ser informado de que su motocicleta sería secuestrada por las infracciones constatadas, el hombre reaccionó de manera violenta contra el personal actuante.

En medio del forcejeo, uno de los inspectores sufrió un corte en un dedo y otro agente recibió el impacto de una piedra en la pierna. Ante la escalada del conflicto, se solicitó la intervención de efectivos policiales.

El conductor fue finalmente reducido y trasladado a la Comisaría Tercera Metropolitana, donde se iniciaron actuaciones por resistencia y agresión a la autoridad.

Más de 40 motos removidas en el operativo

Más allá del incidente, el control arrojó un saldo elevado de infracciones: 43 motocicletas fueron secuestradas por incumplir la normativa vigente sobre seguridad vial, principalmente por la falta de casco reglamentario.

Desde el área de tránsito indicaron que los operativos se mantendrán en distintos sectores de la ciudad con el objetivo de reforzar el cumplimiento de las normas y disminuir los índices de siniestralidad, especialmente en conductores de motos, uno de los grupos más expuestos en el tránsito urbano.