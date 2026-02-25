Asamblea Legislativa 2026: Juan Pablo Valdés inaugura las sesiones bajo la sombra de un paro docente

El escenario político correntino se traslada este domingo al Palacio Legislativo. El gobernador Juan Pablo Valdés encabezará la apertura del Período Ordinario de Sesiones 2026, en lo que representará su primer mensaje institucional frente a la Asamblea desde que asumió la conducción del Ejecutivo provincial. El acto comenzará a las 9.30 y será transmitido por los canales oficiales.

Peligra el inicio de clases en Corrientes: sin acuerdo salarial, se agudiza el conflicto y el Gobierno pasó a un cuarto intermedio

El discurso de Valdés genera fuertes expectativas, tanto en el arco político como en la ciudadanía, ya que deberá marcar la impronta de su administración. Si bien desde el entorno gubernamental definen la etapa actual como "una continuación", también subrayan que habrá "cambios" estructurales para diferenciar este ciclo de los ocho años de gestión de su hermano, Gustavo Valdés.

Ejes del discurso y proyección 2026

Según el orden del día, tras la conformación de las comisiones de interior y exterior y la entonación del Himno Nacional, el gobernador dará inicio a su alocución. Se espera que el mandatario detalle las bases de su primer año de mandato, con foco en el estado financiero de la provincia, la relación con el Gobierno Nacional de Javier Milei y los proyectos de infraestructura estratégica, como el Puerto de Ituzaingó.

Sin embargo, el tono del mensaje estará inevitablemente condicionado por la coyuntura social. Valdés deberá hablarle a una provincia que, 24 horas después, enfrentará una parálisis educativa masiva debido a la falta de acuerdo salarial con los sectores trabajadores.

Vuelta a clases: la lista de comercios adheridos a la Canasta Escolar en Corrientes

El conflicto docente como telón de fondo

La apertura de sesiones se produce en la antesala del paro docente anunciado para el lunes 2 de marzo. La medida de fuerza, ratificada por gremios como SUTECO, AMET y ACDP marcará el no inicio de clases en Corrientes tras el fracaso de las negociaciones paritarias.

Los sindicatos mantienen firme su exigencia de un salario inicial de $1.360.000, cifra necesaria para cubrir la canasta básica y superar la línea de pobreza establecida por el INDEC. Ante el cuarto intermedio dictado por el Gobierno hasta el miércoles 4, el discurso del gobernador será observado de cerca por el sector educativo, que espera señales de una oferta superadora que destrabe el conflicto y permita el retorno a las aulas.