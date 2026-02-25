Capitanich calificó como “excelente” la decisión de Zdero contra piqueteros y movimientos sociales

El senador nacional y exgobernador Jorge Capitanich respaldó públicamente al gobernador Leandro Zdero por las modificaciones implementadas en la relación con los movimientos sociales, en un escenario atravesado por denuncias de irregularidades y el debate por los cortes de calles.

En una entrevista concedida a Radio Nordeste, Capitanich fue categórico: “Fue una excelente decisión que tuvieron desde la gestión actual, que yo reivindico absolutamente”. El exmandatario sostuvo que la problemática venía siendo advertida durante su propia administración. “Convocamos a una mesa de concertación y a la Justicia, pero nunca fueron capaces de recepcionar iniciativas para resolver ese problema porque tenía hartazgo social”, expresó.

En la misma línea, defendió la aplicación de medidas vinculadas al ordenamiento del espacio público. “No se pueden cortar rutas, calles, eso lo tienen que hacer en espacios públicos correspondientes”, afirmó.

También apuntó contra algunos referentes sociales: “Los que se suponían que eran líderes revolucionarios extraordinarios, en realidad en esencia perseguían sus propios intereses”.

El posicionamiento del Frente Chaqueño

Días antes, y con Capitanich a la cabeza, el Interbloque Frente Chaqueño difundió un comunicado con críticas al rumbo económico provincial. En el documento, el espacio opositor sostuvo que la gestión actual profundiza un modelo de ajuste alineado con la política nacional y advirtió sobre la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores estatales, el incremento de tarifas y la caída del empleo privado.

“El ajuste es una decisión política. Y hoy esa decisión la están pagando trabajadores, comerciantes y familias chaqueñas”, señalaron.