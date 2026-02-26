Golpe al Tren de Aragua en Corrientes: procesan a 13 integrantes por asociación ilícita y financiamiento terrorista

En un fallo de alto impacto para la seguridad nacional, el juez federal subrogante Gustavo Fresneda amplió el procesamiento de 13 personas vinculadas a una facción del Tren de Aragua que operaba desde la capital correntina.

A los cargos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, se sumó ahora la figura de asociación ilícita bajo la modalidad de “organización criminal”, conforme a la reciente Ley 27.786.

La investigación, coordinada por el fiscal general Carlos Schaefer y unidades especializadas como la PROCELAC y la UFECO, determinó que la banda funcionó en Argentina al menos desde 2019.

El grupo está liderado por Guillermo Rafael Boscán Bracho, jefe de la “Banda del Yiyi”, quien fue capturado en octubre de 2023 mientras vivía en un exclusivo country de la ciudad de Corrientes bajo una identidad falsa.

Lavado, "Hawala" y negocios de fachada

La estructura criminal no solo se asentó en Corrientes, sino que extendió sus redes a Buenos Aires. Según el Ministerio Público Fiscal, la organización blanqueó más de 120 millones de pesos a través de diversos mecanismos:

Sistema Hawala: operaban mediante transferencias informales basadas en la confianza, fuera del sistema bancario, utilizando un local en Colegiales (CABA) llamado “Giro Activo”.

Correos humanos: ingresaban divisas al país de forma física para luego fraccionarlas.

Sociedades fachada: explotaban locales comerciales para dar apariencia de legalidad a fondos provenientes de extorsiones y otros delitos cometidos en el exterior.

El magistrado sostuvo que los imputados —11 venezolanos, una colombiana y un argentino— mantenían una "cooperación permanente y sostenida" que excedía la mera comisión de delitos aislados, administrando recursos comunes y coordinando encuentros presenciales.

El nexo con el terrorismo

Un punto clave de la resolución es la ratificación del cargo por financiamiento del terrorismo para nueve de los acusados. En febrero de 2025, el Ministerio de Seguridad de la Nación incluyó al Tren de Aragua en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo (RePET), lo que agravó la situación procesal de la célula correntina.

Boscán Bracho, quien actualmente se encuentra alojado en el penal de Ezeiza bajo el régimen de presos de “alto riesgo”, enfrenta pedidos de extradición de Venezuela por homicidio, extorsión y tráfico de armas. En tanto, los otros 12 procesados —identificados por sus iniciales— permanecen con prisión preventiva mientras la causa avanza hacia el juicio oral.