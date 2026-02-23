Justicia en Corrientes: confirman condena al excomisario que disparó desde su balcón y dejó inválido a un vecino

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) ratificó de manera unánime la condena a 14 años de prisión para un excomisario de la Policía de Corrientes, hallado culpable de intentar asesinar a un vecino con su arma reglamentaria. Mediante la Sentencia N° 11, dictada el pasado 20 de febrero de 2026, el máximo tribunal provincial rechazó el recurso de casación de la defensa y dejó firme el fallo que considera al disparo como un acto doloso e intencional.

El sangriento episodio ocurrió la noche del 23 de enero de 2021 en el barrio Molina Punta. Según la reconstrucción judicial, el condenado tomó su pistola reglamentaria, salió al balcón de su vivienda y disparó contra un hombre que se encontraba en la vía pública.

El impacto provocó lesiones irreversibles en la víctima, quien desde entonces se desplaza en silla de ruedas y requiere asistencia médica constante.

El rechazo a la teoría del "disparo accidental"

La defensa del exfuncionario policial, Cirilo Comisario, intentó sostener ante el STJ que el disparo había sido accidental y cuestionó la valoración de las pruebas del juicio original.

Sin embargo, el ministro Alejandro Alberto Chain, autor del voto inicial, desestimó estos argumentos al aplicar indicadores externos de la conducta penal.

Para los magistrados, el hecho de empuñar el arma, montarla y disparar a corta distancia hacia una zona vital del cuerpo de la víctima no deja margen para la duda sobre la intención homicida.

“El imputado desplegó un actuar doloso de matar, ya que debió representarse el desenlace fatal”, sostuvo el doctor Chain en los fundamentos del fallo.

Respaldo unánime del máximo tribunal

El fallo del STJ destacó que la sentencia del Tribunal de Juicio N° 1 fue una "derivación lógica y razonada" de las pruebas recolectadas. A la postura de Chain adhirieron los ministros Eduardo Panseri, Luis Eduardo Rey Vázquez, Fernando Augusto Niz y el presidente del tribunal, Guillermo Horacio Semhan.

Con esta decisión, la justicia correntina cierra un caso emblemático de violencia institucional y civil, reafirmando una de las penas más altas para el grado de tentativa, dada la condición de funcionario público del agresor y la magnitud del daño físico y psicológico causado a la víctima.