Jorge Asís sobre el Mundial de fútbol 2026: "¿Y si Argentina se queda en cuartos?"

El periodista Jorge Asís planteó un interrogante que preocupa sobre el eventual papel de la Selección Argentina en el próximo Mundial de fútbol 2026.

Argentina en el Mundial 2026

“¿Y si Argentina se queda en cuartos?”, se preguntó en una publicación de su cuenta personal de la red social “X”.

“Todo termina invariablemente mal. Dios no lo permita, pero el escandaloso descalabro dirigencial induce al inexorable fracaso deportivo”, comenzó a responderse.

“La pedante excelencia de la ´selección campeona del mundo´ evita siquiera imaginar la alternativa de quedarnos petrificados en cuartos. Superar la tranquila primera ronda sin atributos para retornar con los laureles tristemente envejecidos que marcan el final de los negocios”, agregó Asís.

Y luego completó: “El submundo del deporte popular se incendia entre las llamas ordinarias del papelón. Acusaciones de irresponsable ferocidad hacia dirigentes posiblemente corruptos o frontalmente chantas”.

Para Asís “sin el dinamismo de la renovación nuestras estrellas se disuelven entre la magnitud publicitaria de las hamburguesas, el sublime marketing de la cerveza helada o la chiquilina insensatez de sugerir que los muchachos no apuesten antes de los 18 (aunque a los 14 pronto podrán ir presos)”.

Messi

“De poco y nada sirve entonces disponer ´del mejor jugador del mundo´. Del ídolo inapelable de 38 años que se desperdicia como baluarte del “fútbol de country” que se cultiva en el territorio del próximo mundial”, cerró Asís en su hipótesis planteada.