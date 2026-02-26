"Chatarrín y Gomita": Javier Milei, otra vez contra los empresarios Paolo Rocca y Madanes Quintanilla

El presidente Javier Milei resaltó en su cuenta de X un posteo que, según dijo, "le hace dejar los dedos manchados a todos los chorros, que, poniendo la bandera de la industria nacional, se asocian con empresaurios para robar a los argentinos de bien".

"Chatarrín y Gomita activaron a full el PRINCIPIO DE REVELACIÓN… VLLC!", remató en alusión a Paolo Rocca, CEO del grupo siderúrgico Techint (apelando otra vez al apodo despectivo de "Don Chatarrín") , y a Javier Madanes Quintanilla, dueño de la fábrica de Neumáticos Fate, que anunció su cierre.

Milei citó un tuit del periodista Tomás Díaz Cueto, quien enumeró:

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"- Rocca quiso licitar con un sobreprecio abismal.

- Industriales textiles admitieron márgenes inauditos.

- Industriales fabriles admitieron trabajar con stock y rentabilidad del 70%".

Y redondeó: "Todos apadrinados por la vieja política y su proteccionismo. Pero el problema dicen algunos…es este Gobierno (?)"

Este miércoles, el presidente Milei cruzó a los sectores empresarios y políticos que lo culpan por la crisis de la empresa Fate, al asegurar que el sector del neumático operaba en un "mercado que no era real". Basándose en declaraciones del CEO de Neumen, Roberto Méndez, el mandatario justificó la apertura económica actual como una herramienta para terminar con las ganancias extraordinarias de "empresarios amigos" que, según su visión, se escudaron en el nacionalismo para evitar la competencia y encarecer los productos locales.

Un empresario de los neumáticos reconoció que "robábamos con los precios de las cubiertas"

Se subió a las declaraciones del titular de Neumen, quien había aadmitido que tanto las multinacionales como los empresarios locales estaban "robando" ante la falta de competencia. "Nunca ganamos tanta plata como cuando nos permitieron hacer lo que estábamos haciendo", dijo Méndez y detalló que los márgenes de rentabilidad llegaban al 70%, cuando lo normal debería rondar el 20%.

El Gobierno contra los industriales: Caputo y la ropa importada

El enfrentamiento con los industriales involucró semanas atrás al ministro de Economía, Luis Caputo, quien mantuvo un cruce similar con la industria textil.

El titular del Palacio de Hacienda había calificado de "robo" los precios de la ropa en Argentina y admitió que, por ese motivo, prefería no comprar indumentaria en el mercado interno.

El Gobierno desarma las barreras antidumping y deja a la industria sin escudos frente al avance de China

El mensaje presidencial apareció en medio de la tensión generada tras el anuncio de cierre definitivo de la planta de Fate en Virreyes, partido bonaerense de San Fernando, y el despido de 920 empleados.

Frente a esa decisión, el Gobierno activó el mecanismo de conciliación obligatoria por 15 días, ordenando retrotraer la situación previa al conflicto. Sin embargo la planta no reabrió y el conflicto con los trabajadores se mantiene.

Con información de la agencia Noticias Argentinas

LT

.