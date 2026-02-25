Javier Milei viajará a Nueva York con una comitiva de gobernadores para seducir a Wall Street

Javier Milei decidió llevar la política interna al corazón financiero del mundo. El mandatario convocó a ocho gobernadores para que lo acompañen en su próxima gira por Nueva York, del 9 al 12 de marzo. Con este gesto, el Gobierno buscó dar una señal de tranquilidad y respaldo institucional ante los ojos de Wall Street. La invitación formal se envió a través de la Cancillería y la Embajada en Estados Unidos, con la mira puesta en captar inversiones para sectores clave de la economía.

La lista de mandatarios que confirmaron su presencia incluye a Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Sáenz (Salta). En cambio, Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) declinaron la propuesta por problemas de agenda. La mayoría de los que viajan lo harán por su cuenta, aunque se sumarán a todas las actividades oficiales del Presidente.

La agenda en Nueva York será intensa y contará con el apoyo de los bancos más grandes del mundo, como JP Morgan, Citibank y Bank of America. El evento principal reunirá a más de 30 CEOs de compañías líderes, quienes escucharán de primera mano los planes económicos del oficialismo. El martes 10 de marzo será el día clave: Milei va a exponer en la torre de JPMorgan ante el influyente Jamie Dimon, quien será el encargado de presentarlo ante los inversores.

Junto al Presidente viajará su equipo de máxima confianza: Karina Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger. También se sumarán el canciller Pablo Quirno y el titular del Banco Central, Santiago Bausili. Este despliegue de funcionarios apuntó a cubrir todos los frentes de consulta de los empresarios, desde la desregulación del Estado hasta la estabilidad del mercado cambiario.

Además, líderes de compañías como YPF, Globant, Mercado Libre, Pampa Energía y Ualá formarán parte de los paneles de discusión. Los ejecutivos expondrán sobre el potencial de Argentina en energía, minería y tecnología. La gira cerrará con una premiación en la sede de Microsoft, donde el ministro Caputo entregará distinciones a los "RIGI Champions", las empresas que ya apostaron por el nuevo régimen de inversiones.

El puente entre Canadá y Manhattan

Para los gobernadores de San Juan y Santa Cruz, la gira empezará unos días antes. Marcelo Orrego y Claudio Vidal viajarán primero a Toronto para participar de la cumbre minera más importante del mundo (PDAC). Desde allí volarán directo a Nueva York para encontrarse con Milei. Esta escala previa es fundamental para las provincias mineras, que buscan atraer inversiones internacionales antes de sumarse a la comitiva presidencial en Wall Street.

El cronograma oficial arrancará el lunes 9 con una recepción en el Consulado argentino liderada por Adorni. Sin embargo, el plato fuerte será el miércoles 11 en el Bank of America, donde Caputo y Bausili explicarán los detalles de la política monetaria. Los funcionarios nacionales mantendrán charlas privadas con ejecutivos de fondos de inversión, mientras que Sturzenegger encabezará encuentros de "networking" en la sede del Citibank para explicar las reformas del Estado.

El evento terminará con un acto de reconocimiento en las oficinas de Microsoft en Times Square. Allí, el Gobierno nacional va a priorizar y destacar a los sectores privados que impulsaron la relación bilateral entre Argentina y Estados Unidos. Con este cierre, Milei y sus ministros pretenden volver al país con acuerdos concretos y un clima de negocios renovado. Para los gobernadores, la misión representó una oportunidad única de vender sus provincias directamente ante los dueños del capital global.

