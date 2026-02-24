Caen los bonos en dólares y el riesgo país trepa por encima de los 542 puntos

Los activos argentinos operan mixtos este martes, en línea con la tendencia mixta de Wall Street, donde las acciones estadounidenses suben ligeramente, en pos de recuperar parte de las fuertes pérdidas provocadas por la disputa judicial por los aranceles aplicados por el gobierno de Estados Unidos.

En la plaza local, la atención del mercado también esta puesta en factores domésticos. Por un lado, la reciente sanción del proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados, una iniciativa clave para el oficialismo. Por otro, el anuncio del lanzamiento de un nuevo bono en dólares con vencimiento en octubre de 2027.

En el mercado argentino, el S&P Merval sube 0,6% a 2.780.088,85​ puntos básicos y dentro de las acciones que más suben se encuentran: Banco Macro (2,1%), Loma Negra (1,4%) y Edenor (1,3%).

En Wall Street, los bonos argentinos en dólares tienen caídas generalizadas lideradas por AL29D (-0,9%), AE38D (-0,6%), y AL35D (-0,6%). En ese contexto, el riesgo país sube hasta los 542 puntos básicos.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociados en dólares en Wall Street se imponen los números positivos, como el caso de Edenor (1,4%), Macro (1,4%) e Irsa (1,2%).

La crisis de crédito prolongará la recesión en consumo y amenaza la recuperación económica

En tanto, la Bolsa de Nueva York abrió con ligeras subas este martes después de que el viernes la Corte Suprema invalidara buena parte de los aranceles impuestos por Donald Trump.

El S&P 500, el Nasdaq y el Dow Jones registran subas de entre el 0,52% y el 0,78%, en pos de recuperar parte de las fuertes pérdidas provocadas por los temores de disrupción de la Inteligencia Artificial (IA) cuando entró en vigencia el nuevo arancel global del presidente norteamericano Donald Trump.

A cuanto cotiza el dólar

El dólar oficial cotiza a $1.345 para la compra y a $1.395 para la venta en el Banco Nación, marcando subas de $5 respecto al cierre anterior.

El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, cotiza a $1.377. El dólar blue cotiza a $1.410 para la compra y a $1.430 para la venta.

El Gobierno lanza un nuevo bono en dólares para captar US$ 2.000 millones

El Gobierno sorprendió al comunicar el llamado a licitación del miércoles donde, entre la oferta de títulos, agregó un nuevo bono en dólares. El objetivo es conseguir hasta US$ 2.000 millones y hacer frente a los vencimientos de julio con los bonistas privados.

El nuevo BONAR 2027 se suscribe y se paga en dólares, con vencimiento al 29 de octubre de 2027, es decir, después de las elecciones presidenciales y antes de que asuma el ganador de los comicios. A su vez, el título hard dólar sale con una tasa de 6% anual. Los intereses se abonarán mensualmente.

Cómo impacta el fallo de la Suprema Corte de EEUU contra los aranceles al acuerdo entre Argentina y Estados Unidos

"A partir de las próximas licitaciones quincenales, se incorporará —en conjunto con los instrumentos en pesos— la colocación de un bono denominado en dólares por un monto de hasta US$150 millones por subasta. Asimismo, el día siguiente a cada licitación se realizará una segunda ronda destinada a ampliar la emisión por hasta US$100 millones adicionales, al precio de corte de la subasta. Este bono, ley argentina, tendrá un cupón del 6% TNA, pagadero mensualmente, y se licitará el precio", detalló el comunicado del Ministerio de Economía.

Y agregó: "El programa de emisión de este bono, tendrá un monto máximo de hasta US$2.000 millones. Los recursos obtenidos a través de estas licitaciones quincenales se destinarán al pago de capital de los títulos con vencimiento en julio de 2026".

FN/LM/ff