Luis Caputo lanza una nueva licitación en dólares bajo ley local y da un paso más para volver a los mercados

El ministro de Economía, Luis Caputo, prepara el terreno para salir a los mercados internacionales con licitaciones recurrentes de deuda en dólares bajo ley local. Así lo creen en la City, luego del anuncio de la Secretaría de Finanzas de la emisión de un nuevo bono con el que el Gobierno buscará captar hasta USD 2.000 millones en el primer semestre del año con el objetivo de pagar la pared de vencimientos con bonistas a afrontar en julio.

De forma quincenal, el Palacio de Hacienda apuntará a la colocación de un bono denominado en dólares por un monto de hasta USD 150 millones por subasta. Al día siguiente de cada licitación realizará una segunda ronda, destinada a ampliar la emisión por hasta USD 100 millones adicionales. Es decir que, por mes, el equipo económico podrá tomar deuda por hasta USD 500 millones.

El instrumento pagará un cupón de un 6% nominal anual, una apuesta ambiciosa ante un riesgo país que se resiste a romper la barrera de los 500 puntos básicos y respecto del 9,26% que pagó por el Bonar 2029 en diciembre, con el que Economía obtuvo cerca de USD 1.000 millones y volvió a licitar en moneda extranjera después de ocho años. Si esa colocación de fines del año pasado fue "un testeo", según definieron agentes del mercado, esta vez Caputo saldrá a asegurar el terreno para, de alguna manera, volver a la plaza internacional en el mediano plazo.

Un testeo con resultado esperado

Fuentes financieras consideraron a PERFIL que se trata de una emisión "chica" y "charlada", con resultados que en los despachos oficiales esperan que sean positivos y logren llenar los cupos propuestos. Tal como contó este medio, la estrategia de Caputo es sostener la expectativa de una emisión de deuda internacional. Así se lo manifestó el equipo económico a interlocutores de la City: la hoja de ruta financiera no contempla una salida inminente, pese a los cálculos que hacen en los mercados. El plan A pasaría por la administración de pasivos mediante operaciones de swaps, repos y canjes locales, utilizando los dólares de las emisiones de la deuda corporativa y de la Ley de Inocencia Fiscal como combustible para mantener la brecha a raya y garantizar los pagos.

En julio el Gobierno deberá cancelar deuda con bonistas privados por alrededor de USD 4.200 millones. La luz de alerta se enciende sobre la duration de esta deuda: si el Gobierno se apoya exclusivamente en financiamiento corto, concentrará la carga de los pagos antes de 2027 y sin un respaldo estructural de divisas en el Banco Central. Frente a este escenario, los operadores de la City exigen que la vuelta a Wall Street se concrete, a más tardar, al cierre del primer semestre.

El Congreso, catalizador del mercado

El anuncio se realizó en medio de un panorama gris para las Bolsas del mundo, luego del revés judicial para Donald Trump en EE.UU. que frenó los aranceles comerciales. Sin embargo, en relación al mercado argentino hay expectativas gracias al debate de la reforma laboral, próxima a tratarse definitivamente. "La dinámica legislativa no es menor para los globales. Tras conocerse el resultado en la Cámara Baja, los bonos mostraron subas de hasta 0,3% en dólares. Fue una reacción acotada, pero suficiente para amortiguar parte del tono bajista que había predominado en la anteúltima semana de febrero. El mercado, una vez más, toma nota de cada avance político", indicó Portfolio Personal de Inversiones (PPI) en su último informe.

Finanzas también informó el menú de letras y bonos en pesos de la licitación de este miércoles 25 de febrero. Además del mencionado instrumento en dólares, se colocarán tres letras indexadas a la inflación (Lecer) con vencimiento en mayo, julio y noviembre de este año. Los inversores podrán apostar por un bono CER (Boncer) y un bono atado al dólar oficial (Dólar linked) con fecha a junio de 2027, y por otros dos instrumentos similares pero con fecha a junio de 2028.

ML