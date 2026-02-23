La morosidad de las familias argentinas alcanzó el 9,3% en diciembre y se consolidó como el principal foco de deterioro del crédito al sector privado, en un contexto de mayor expansión del financiamiento, según el último informe del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El dato surge del cierre de 2025 y refleja un aumento mensual de la irregularidad en los préstamos a los hogares, con impacto directo en el sistema financiero.

Se triplicó la morosidad en el último año según el BCRA

En términos generales, la irregularidad del crédito al sector privado se incrementó 0,3 puntos porcentuales durante diciembre del 2025 y alcanzó el 5,5% del total de la cartera. El avance fue más significativo en el segmento de familias que en el corporativo.

El informe del BCRA detalló que el indicador de mora de los préstamos a los hogares subió 0,5 puntos porcentuales en el mes hasta ubicarse en 9,3%. Este desempeño estuvo “explicado principalmente por los préstamos personales y por las líneas con garantía prendaria”, según señaló el organismo.

En el caso del financiamiento a empresas, la situación fue más moderada. El ratio de irregularidad del sector corporativo aumentó 0,2 puntos porcentuales y se ubicó en 2,5%, con una variación asociada a compañías vinculadas al comercio y a la producción primaria.

Más crédito al sector privado y aumento de la exposición

La exposición bruta del sistema financiero al sector privado creció en diciembre y llegó al 43,9% del activo total. El incremento mensual fue de 0,6 puntos porcentuales y se explicó tanto por el aumento del crédito en moneda nacional como en moneda extranjera.

Crece la morosidad entre los sectores de altos ingresos

Dentro de esa dinámica, la participación de los préstamos a las familias se elevó 0,2 puntos porcentuales en el mes y alcanzó el 19,9% del activo del sistema financiero. En paralelo, los créditos a empresas representaron el 24% del total, con un avance mensual de 0,4 puntos.

En el acumulado de 2025, el crédito total destinado al sector privado creció 8,6 puntos porcentuales del activo del sistema financiero. Este desempeño fue generalizado entre los distintos tipos de deudores, con un incremento interanual de 4 puntos porcentuales en los préstamos a las familias.

Intermediación en alza y señales mixtas hacia el cierre del año

Al cierre de diciembre, las previsiones totales constituidas por el sistema financiero representaron el 93% de la cartera en situación irregular. Este nivel implicó una caída de 3,9 puntos porcentuales respecto del mes previo y de 72,5 puntos en la comparación interanual, mientras que las previsiones equivalieron al 5,2% de la cartera total.

Inocencia fiscal: la UIF y el Banco Central fijan lineamientos sobre la reglamentación de la ley

La intermediación financiera con el sector privado continuó creciendo en diciembre, tanto en pesos como en moneda extranjera. En términos reales, el crédito al sector privado en moneda nacional aumentó 1,2% mensual, impulsado principalmente por las líneas comerciales.

En moneda extranjera, el saldo de préstamos al sector privado creció 4% entre puntas de mes y acumuló un incremento del 73% a lo largo de 2025, medido en moneda de origen. El informe del BCRA destacó que el aumento fue generalizado entre los distintos grupos de bancos.

Por último, en este contexto, el crédito hipotecario también mostró un fuerte dinamismo. En diciembre se registraron casi 3.000 nuevas altas de préstamos hipotecarios para personas humanas, lo que llevó a cerca de 43.700 nuevos deudores en todo 2025 y a un total de casi 179.500 deudores al cierre del año, en un escenario de mayor acceso al crédito, pero con un nivel de mora creciente en los hogares.

GZ/ff