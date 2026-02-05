Financiamiento en dólares: aumentó 20% en enero por las compras al exterior y el turismo en el extranjero

El saldo financiado en dólares de las tarjetas de crédito subió un 19,9% en enero del 2026, acumulando un saldo de u$s 875 millones, presentando un crecimiento interanual del 1,3%, contra los u$s 864 millones al cierre del mismo mes del año anterior, según lo detalló en su último relevamiento First Capital Group.

Guillermo Barbero, socio de la agencia de asesoría financiera, señaló que “las compras en el exterior realizadas por particulares y el turismo hacia el extranjero, han hecho crecer los saldos a niveles equivalentes al del año pasado”.

Sin Impuesto PAIS, cómo cambia el costo real de pagar con tarjeta en el exterior en 2026

Además, en el informe se destacó que los préstamos en dólares alcanzaron la cifra de u$s 19.775 millones durante enero del 2026, alcanzando de esta manera un crecimiento del 7,0% en relación a diciembre del 2025. Al momento de compararlo con enero del 2025, el aumento fue del 55,2%, ya que ese mes del año pasado cerró con un acumulado de u$s12.743 millones.

Por otra parte, el 71,8% del total de la deuda en moneda estadounidense sigue siendo la línea de préstamos comerciales. Estos mismos registraron incrementos de 6,7% intermensual y de 46,1% interanual.

Barbero destacó que “la demanda de créditos se ha volcado hacia las operaciones en moneda extranjera, en alguna medida debido a que están vinculadas a operaciones comerciales ligadas al comercio exterior y también especulando con la estabilidad del tipo de cambio y niveles de interés más bajo.”

Caída de préstamos a privados en enero del 2026

El saldo total de préstamos en pesos al sector privado alcanzó los $92,5 billones en enero del 2026, registrando de esta manera una caída mensual real de apenas 1,8% y un avance del 21,8% en comparación con el mismo mes del 2025, según se detalló en el último informe de First Capital Group.

Guillermo Barbero, opinó que "el primer mes del año nos presenta un panorama sumamente cauteloso para las operaciones en pesos, solamente la línea de hipotecarios entrega un crecimiento real, el resto de las líneas presentan retrocesos reales y algunas hasta retrocesos nominales”.

“La compleja coyuntura del crédito exige mucho análisis de los prestamistas y tomadores y este no es el mejor mes debido a las vacaciones de los equipos profesionales", destacó Barbero.

Qué sectores accedieron más al crédito en enero del 2026

Dentro de la cartera crediticia en pesos, se encuentra que diferentes sectores accedieron a esta forma de financiación. Según el informe de First Capital, la composición se divide de la siguiente manera:



- Préstamos comerciales: con un acumulado de $30,2 billones las variaciones reales registraron una caída mensual del 2,1%, y un incremento anual del 10,2%

- Préstamos personales: el saldo llegó a $19,5 billones para el total acumulado, las variaciones reales, mostraron un crecimiento intermensual del 0,1% e interanual del 30,3%.

Préstamos personales, lo que hay que tener en cuenta antes de endeudarse

- Tarjetas de crédito: con $23,3 billones las variaciones reales registraron una caída mensual del 3,8% y un incremento anual del 6,9%.

- Créditos prendarios: el saldo llegó a $5,7 billones para el total acumulado, mientras que las variaciones reales mostraron una caída mensual del 3,0% y un incremento anual del 26,7%.

- Créditos hipotecarios incluidos los ajustables por inflación/UVA: con $6,8 billones mostró en sus variaciones reales un crecimiento mensual del 2,1% y anual del 152,1%.

“Si bien durante los últimos tres meses, la velocidad de incremento se vio disminuida, siempre mantuvo la tendencia creciente”, dijo Barbero.

