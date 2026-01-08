En diciembre del 2025 se registró un crecimiento sostenido entre los argentinos que optaron por financiar sus consumos con la tarjeta de crédito. En dólares, el saldo financiado fue de u$s730 millones, lo que representó un aumento del 17,2% intermensual y un incremento del 51,1% interanual, ya que en diciembre del 2024 cerró con u$s483 millones, según lo detalló en su último informe First Capital Group.

En el apartado de las operaciones con tarjetas de crédito en pesos, el estudio resaltó que subieron en términos nominales un 4,8% mensual, llegando a un saldo total acumulado de 23,6 millones de pesos, presentando un crecimiento interanual del 52,8% contra los 15,5 millones de pesos del mismo mes del año anterior. Sin embargo, las variables reales muestran que el crecimiento del mes alcanzó el 2,3% y el anual el 16,6%.

Cada vez más argentinos no llegan a pagar la tarjeta de crédito

El socio de First Capital Group, Guillermo Barbero, opinó que “se cerró el año con una interesante recuperación de esta operatoria, gracias a la reaparición de las cuotas sin interés y a las promociones comerciales, tratando de acercar a aquellos clientes que aún mantienen límites de crédito disponibles”.

“El desempeño de este año ha estado por debajo del 2024, durante el cual el alza real llegó al 31%. En este caso también, la gestión de las cuentas irregulares será el desafío a superar para seguir creciendo”, mencionó Barbero.

Cómo varió el uso de las tarjetas de crédito durante el 2025

Dentro del informe se desglosó el rendimiento de estas variables a lo largo de todo el año, en donde se detectó que el análisis evidenció una mejora progresiva durante el año. Entre abril y septiembre se dio una tendencia dinámica, impulsados por el uso de financiamientos de corto plazo para el consumo corriente.

El mejor mes del año para el sector fue abril, en donde se registró un crecimiento del 7,1%, mientras que febrero fue el período con el desempeño más débil, logrando una suba de 1,0%.

En términos acumulados, entre octubre y diciembre alcanzó una mejora del 9,3%, mejorando la cifra lograda en el mismo período del 2024 con un 52,8%, consolidando a las tarjetas como una herramienta central del financiamiento al consumo.

BCRA fijó un tope de tasas de interés para tarjetas de crédito no bancarias

En un reciente comunicado, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) definió el nuevo nivel de la tasa de interés que podrán aplicar en sus operaciones las empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito y de compra, una decisión que impacta directamente en el costo del financiamiento al consumo fuera del sistema bancario tradicional.

Para estas entidades, la tasa de interés de los préstamos personales en moneda nacional, sin garantía real, fue establecida en 72,56%, según lo dispuesto en la Comunicación “B” 13096/2025, publicada en el Boletín Oficial.

Por último, este nuevo valor de referencia del sistema financiero funcionará como límite máximo para las operaciones de crédito con tarjetas, sobre la base de la información correspondiente a diciembre de 2025, y comenzará a regir a partir del ciclo de facturación de enero de 2026.

