Consumo en pausa: En octubre se registró una baja del 1,2% en el uso de tarjetas de crédito

Las operaciones con tarjetas de crédito registraron una baja del 1,2% en octubre del 2025, según lo detalló en su último informe la consultora First Capital Group.

Explicó además que las operatorias en pesos con tarjetas de crédito subieron en términos nominales un 1,3% mensual, por lo que el saldo llegó a 21,9 billones de pesos para el total acumulado, presentando un crecimiento interanual del 63,4%, contra los 13,4 billones de pesos al cierre del mismo mes del año anterior.

Por otro lado, en cuanto a las variaciones reales, se registró una caída mensual del 1,2% y un incremento anual del 24,2%.

Según detalló el socio de First Capital Group, Guillermo Barbero: “Cerró el mes con una contracción de la cartera en términos reales, producto de la escasa oferta de cuotas con y sin interés”.

Destacó además que a pesar de ser un mes tradicionalmente fuerte para las operaciones comerciales por la celebración del “día de la madre”, finalmente se terminaron dando estos registros. “Si bien este segmento es uno de los que menos sufrieron el alza de tasas, la falta de actualización de límites de crédito impidió el crecimiento de los saldos”, mencionó Barbero.

Operaciones en dólares con tarjeta de crédito

En el apartado que corresponde a las operaciones en dólares con tarjetas de crédito, en el informe se detalló que registraron una caída del 16% mensual, el saldo llegó a 616 millones de dólares para el total acumulado, presentando una disminución interanual del 4,9%, en comparación con los 648 millones de dólares al cierre del mismo mes del año anterior.

¨Los saldos financiados con el dinero plástico también sufren una caída durante este mes”, destacó Guillermo Barbero.

Otros usos de las tarjetas

En el mes de septiembre y a nueve meses del lanzamiento del sistema multipagos en el transporte público, se registraron más de 60 millones de viajes abonados con tarjetas de débito y crédito. La adopción de pagos sin contacto mediante tecnología NFC (celulares y relojes inteligentes) sigue en aumento, impulsando la digitalización de los pagos en todo el país.

Según datos de Payway, proveedor de medios de pago, entre fines de 2024 y septiembre de 2025, el 69,5% de los pasajes se abonó con tarjeta de débito y el 30,5% con crédito. Del total, aproximadamente el 30% de los pagos se realizaron a través de dispositivos NFC, especialmente en el subte porteño y el Metrotranvía de Mendoza, donde esta tecnología se implementó recientemente.

Por último, el tercer trimestre de 2025 mostró un aumento en el uso de la tarjeta de crédito con planes de cuotas. El 41,46% de las transacciones con crédito se realizaron en hasta 3 cuotas, mientras que las de 4 a 6 pagos representaron un 33,31% y las de 12 cuotas casi un 23%. Por su parte, el uso de Cuota simple cayó del 6,82% al 4,15%, reflejando una menor demanda de pagos únicos financiados.

GZ / lr