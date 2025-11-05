El economista, Alejandro Barros, analizó para Canal E las recientes medidas económicas del Gobierno, especialmente la baja de tasas de interés, y explicó cómo estas pueden impactar en las pequeñas y medianas empresas.

“Las empresas en general para la operatoria diaria siempre se financian con el mercado bancario, pero con las tasas extraordinariamente altas que tuvimos ya hace varios años era casi imposible que accedieran a los créditos”, señaló Alejandro Barros. Con la nueva política, “esto permite que las empresas puedan expandir su capacidad de negocios, con beneficios para las empresas, pues van a tener menos costos financieros y también para la gente común, porque va a haber más oferta de bienes disponible para la población”.

La baja de las tasas de interés y su impacto en la reactivación económica

Asimismo, subrayó que esta baja podría impulsar la reactivación económica si el Gobierno logra mantener el equilibrio entre inflación y crecimiento. “El Gobierno siempre trató de mantener pisada la inflación, pero eso repercutió en un enfriamiento de la economía y en las líneas de crédito”, indicó. Por eso, apuntó que hay “dos líneas muy grandes que tiene que activar el Gobierno”, como es el mercado de capitales y el mercado bancario.

“Es fundamental que no solo las grandes empresas accedan al mercado de capitales, sino también las PyMEs”, afirmó Barros, y agregó que el Estado “debería tener algún tipo de beneficio, sobre todo impositivo, por la participación en el mercado de capitales”. Sobre el crédito bancario, destacó que, “estamos muy bajos, somos uno de los países que menor índice de crédito al sector privado sobre el producto bruto tiene”, y que “activar el crédito bancario permitiría revalorizar nuestra moneda como el peso”.

La influencia del crédito para bajar las inflación

A su vez, sostuvo que el crédito es clave para frenar la inflación: “Hay un principio en economía que es que el crédito genera su propia demanda de dinero. Si el Estado empieza a promocionar el crédito mediante tasas más bajas, el mismo mercado va a absorber los pesos y eso va a permitir que en los próximos años estemos en una situación de estabilidad y crecimiento”.

El economista también advirtió sobre la necesidad de fortalecer el sistema financiero: “Los bancos son pocos. Tienen que expandir la cantidad de bancos, tanto en cantidad como en permitirles capitalizar”. Sobre la misma línea, añadió que, “los bancos deberían venir de todo el mundo desesperados por hacer negocios en Argentina, pero la reglamentación no les permite instalarse tranquilamente”.

Sobre la remonetización de la economía, señaló que, “el país debería tener su propia moneda hegemónica, que es el peso”. En ese sentido, explicó que, “toda la reglamentación bancaria va en ese sentido de revalorizar el peso, créditos en pesos”.