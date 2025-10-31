Augusto Ércole: “El 70% de las pymes argentinas no accede al crédito ni bancario ni fintech”

En diálogo con Canal E, Augusto Ércole, abogado y especialista en innovación del sector financiero, explicó cómo la plataforma RedMagister impulsa la inclusión crediticia de las pymes mediante soluciones fintech diseñadas para el ecosistema empresarial.

Una nueva era de financiamiento para las pymes

El especialista comenzó destacando la brecha que existe en el acceso al crédito empresarial en Argentina. “En la Argentina actualmente hay más de 530 mil pymes, de las cuales sólo un 30% tiene acceso al crédito tanto bancario como fintech”, afirmó Ércole.

Además, subrayó un dato alarmante: “Sólo el 1% accede a crédito fintech, es decir, alrededor de 5.000 empresas argentinas”.

Ante este escenario, el abogado explicó que desde RedMagister desarrollaron una plataforma dirigida exclusivamente al segmento B2B, con el objetivo de monetizar las ventas de las empresas sin necesidad de endeudarse. Según explicó, “creamos un ecosistema virtuoso donde las grandes empresas pueden diferir los pagos a su cadena de valor, mientras los proveedores monetizan esos créditos total o parcialmente”.

De esta forma, la innovación permite que las pymes utilicen solo el capital que necesitan, evitando pagar tasas por montos mayores. “Si una empresa tiene que cobrar 100 millones de pesos pero necesita solo 10, puede usar solo esa parte y pagar costos sobre eso, difiriendo el resto”, detalló Ércole, resaltando el carácter dinámico de la cuenta.

Innovación tecnológica y sinergia con los bancos

Al ser consultado sobre las diferencias con las tradicionales Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), Ércole aclaró que “nuestra operatoria difiere completamente, ya que cuenta con un scoring crediticio propio y analiza no solo el pasado, sino también el futuro de las empresas”.

La plataforma, explicó, permite monetizar facturas, cheques diferidos o créditos por cobrar de manera inmediata. “Nuestro proceso es 100% online y las operaciones se ejecutan dentro de las 24 horas, muchas veces en una o dos horas”, precisó el abogado.

Asimismo, destacó la colaboración con entidades bancarias para emitir instrumentos financieros como los iCheqs. “Actualmente el iCheq lo emitimos nosotros desde la plataforma, pero siempre a través de nuestro banco sponsor porque la emisión todavía está reservada a entidades bancarias”, explicó.

Finalmente, Ércole subrayó la importancia de una sinergia entre la banca tradicional y las fintech, más que una competencia directa. “Buscamos converger con los bancos para democratizar las finanzas empresariales y ampliar la inclusión crediticia”, sostuvo.

Con un enfoque centrado en la tecnología, la transparencia y la velocidad de respuesta, RedMagister se perfila como un puente clave entre las necesidades financieras de las pymes y la estructura del sistema bancario tradicional, ofreciendo un modelo innovador de financiamiento digital para el sector productivo argentino.

