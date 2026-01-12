Sin Impuesto PAIS, cómo cambia el costo real de pagar con tarjeta en el exterior en 2026

Con el inicio de 2026, los consumos con tarjeta en el exterior —y en plataformas internacionales— dejaron de estar atravesados el impuesto PAIS, lo que marcó un punto de inflexión: el recargo sobre las compras en moneda extranjera se redujo cerca de un 50%, modificando el precio final que enfrentan los consumidores y alterando los incentivos de pago.

El Impuesto PAIS había sido creado con una vigencia legal de cinco años y, cumplido ese plazo, dejó de aplicarse automáticamente. Desde enero, el cálculo del dólar tarjeta se realiza sobre la cotización oficial del día, a la que se suma únicamente un 30% correspondiente a la Percepción de Ganancias, eliminando el componente que antes funcionaba como un costo definitivo.

El cambio no es menor. Hasta fines de 2025, los consumos con tarjeta acumulaban un recargo sensiblemente más alto, que alejaba al dólar tarjeta de las cotizaciones financieras. Con el nuevo esquema, la brecha entre pagar con tarjeta y acceder a dólares vía MEP o contado con liquidación se achica de manera significativa.

“Este cambio hace que el dólar tarjeta sea mucho más competitivo y se acerque a los dólares financieros, eliminando una brecha que fue característica de la economía argentina durante años”, explicó a PERFIL Vanesa Di Trolio, Business Manager de Reba.

En términos prácticos, el fin del Impuesto PAIS redefine decisiones cotidianas: desde pagar servicios digitales hasta viajar al exterior, pasando por compras online en moneda extranjera.

Con el inicio del 2026 tuvo lugar el cierre formal de un proceso que ya estaba definido. El Impuesto País había perdido vigencia legal el 23 de diciembre de 2024, en tanto se trataba de un tributo con plazo determinado y el Gobierno decidió no prorrogarlo. Desde ese momento, en los hechos, dejó de cobrarse en las operaciones alcanzadas, como compras en el exterior, servicios digitales o acceso al dólar.

Sin embargo, durante 2025 siguieron vigentes algunas normas administrativas y procedimientos técnicos vinculados al impuesto, lo que generó confusión. La novedad es que, desde el 2 de enero de 2026, se eliminaron definitivamente esas disposiciones residuales y se ordenó el marco normativo.

En efecto, la eliminación ya estaba vigente, solo se trata de una formalización del fin del impuesto.

Un punto clave: no todo el recargo es definitivo

A diferencia del Impuesto PAIS, que no admitía recupero, la Percepción de Ganancias sí puede solicitarse en devolución. Ese detalle es central para evaluar el costo real de las compras en dólares.

El mecanismo depende de la situación fiscal del contribuyente. Así,

- Quienes no tributan Ganancias ni Bienes Personales pueden solicitar la devolución directa ante ARCA una vez finalizado el año fiscal.

- Quienes sí tributan, deben computar las percepciones a través del sistema SIRADIG–Trabajador para que sean descontadas en la liquidación anual.

En ambos casos, la percepción funciona como un pago a cuenta, no como un impuesto definitivo, lo que reduce el costo final en términos reales.

Cómo pedir la devolución de las percepciones por el Impuesto País paso a paso

El trámite para pedir la devolución de las percepciones se realiza de forma 100% digital y requiere cumplir con algunos requisitos básicos:

- Tener CUIT y Clave Fiscal nivel 2 o superior

- Declarar un CBU válido en el servicio “Declaración de CBU”

- Contar con Domicilio Fiscal Electrónico constituido

Una vez dentro del sistema, el contribuyente debe ingresar al servicio “Devolución de Percepciones”, generar una solicitud nueva y seleccionar el período correspondiente, ya que el reclamo se hace mes a mes.

El sistema muestra automáticamente las percepciones informadas por las entidades financieras y permite hacer el seguimiento del trámite hasta su acreditación en la cuenta bancaria declarada.

Pagar con dólares propios: la opción que se consolida

Con el nuevo esquema, otra alternativa se ha venido consolidando en los últimos tiempos y es la de cancelar consumos directamente con dólares desde una caja de ahorro en moneda extranjera. Esta modalidad permite evitar tanto el impuesto ya eliminado como las percepciones vigentes, siempre que el pago se realice en dólares.

“El pago en dólares permite cancelar consumos a un costo menor que el dólar tarjeta, utilizando dólares comprados por mercado oficial o vía MEP, sin recargos adicionales en pesos”, señaló Di Trolio. La operatoria es completamente digital y no requiere dólares físicos.

En ese sentido, la especialista recordó que la compra de dólar oficial puede realizarse todos los días.

La alternativa de pagar los consumos directamente con dólares propios desde una caja de ahorro en dólares es completamente digital, no requiere billetes físicos y solo exige:

- Tener una cuenta bancaria en dólares habilitada.

- Tener DNI argentino vigente.

- Ser mayor de 18 años.

- Tener ingresos demostrables.

