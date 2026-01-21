Las compras al exterior se triplicaron en 2025 y rozaron los u$s900 millones en importaciones

El ingreso de productos a la Argentina a través de servicios de courier logró triplicarse en 2025 y alcanzó una facturación cercana a los u$s900 millones, según un informe de la consultora ABECEB basado en cifras oficiales, en un contexto de fuerte expansión de las importaciones, mayor apertura comercial y recuperación de la actividad económica, durante el año pasado y a nivel nacional.

De acuerdo al relevamiento, las compras externas realizadas bajo el régimen de courier pasaron de u$s239 millones en 2024 a u$s894 millones en 2025, lo que implicó una suba interanual del 274% y un incremento absoluto de u$s655 millones en el valor importado.

De acuerdo con el informe, este canal se ubicó como el tercer rubro con mayor aumento en valores dentro del total de importaciones del año, impulsado por el crecimiento de las cantidades importadas y por un tipo de cambio real apreciado.

El contexto del comercio exterior en 2025

Durante 2025, la Argentina registró un superávit comercial de u$s11.286 millones, por debajo del saldo positivo de u$s18.928 millones alcanzado en 2024, en un escenario de mayor dinamismo del intercambio comercial.

Según los datos del Intercambio Comercial Argentino (ICA), las exportaciones totalizaron u$s87.077 millones, con una suba interanual acumulada del 9,3%, mientras que las importaciones alcanzaron los u$s75.791 millones.

Abeceb explicó que el crecimiento de las importaciones estuvo vinculado a “un año con recuperación económica, apertura comercial y un tipo de cambio real apreciado”, factores que favorecieron el ingreso de bienes desde el exterior.

En ese marco, las cantidades importadas aumentaron un 30,5% interanual acumulado, mientras que los precios registraron una baja promedio del 4,5%, lo que reforzó el avance de distintos rubros.

Un crecimiento sostenido a lo largo del año

El avance del courier se dio dentro del rubro Bienes de Consumo, que mostró un incremento del 53,3% interanual en las cantidades importadas, en línea con el desempeño general del comercio exterior.

En términos generales, el informe detalló que las importaciones crecieron en la mayoría de los rubros, con subas de 110% anual en vehículos, 45,1% en bienes de capital y 18,9% en piezas y accesorios para bienes de capital.

La expansión del ingreso de productos vía courier no se concentró en un único mes, sino que se observó a lo largo de todo 2025, acompañando el dinamismo de las importaciones durante el año.

En diciembre, último mes del año, las importaciones totalizaron u$s5.596 millones y crecieron 3,5% interanual, el registro más bajo del año, aunque todavía se mantuvieron en terreno positivo.

Según el ICA, en ese mes “las importaciones crecieron debido a una expansión del 3,0% en las cantidades ingresadas y a una suba del 0,4% en los precios percibidos”, con los bienes de consumo nuevamente entre los rubros con variaciones positivas.

El peso del courier dentro de las importaciones

El informe de Abeceb destacó que, pese a la desaceleración observada en los últimos meses del año, el nivel de importaciones se mantuvo elevado en términos históricos, lo que permitió que el courier consolidara su participación dentro del total de compras externas.

En el balance anual, el crecimiento del courier fue superado únicamente por el aumento de las importaciones de vehículos y por otros rubros puntuales, pero se ubicó por encima de sectores tradicionalmente relevantes dentro del comercio exterior.

Con una facturación que rozó los u$s900 millones, el ingreso de productos vía courier alcanzó en 2025 su mayor nivel histórico y se consolidó como uno de los canales más dinámicos del año, con una suba del 274% interanual frente a un crecimiento promedio del 24,7% en las importaciones totales.

La consultora concluyó que el crecimiento de este segmento fue parte de un proceso más amplio de expansión de las importaciones, asociado a la apertura comercial y a la recuperación de la actividad, en un año en el que el comercio exterior cerró con superávit.

