La baja del riesgo país y su impacto en el financiamiento: “Eso ven los inversores, por eso están dispuestos a prestarle a Argentina”

El economista, Damián Quirós, en contacto con Canal E, se refirió a la reciente caída del riesgo país, la cual reabrió el debate sobre la posibilidad de que Argentina vuelva a financiarse en los mercados internacionales.

Sobre si la apertura a los mercados internacionales es una realidad o una utopía, Damián Quirós planteó: “Obviamente hay partes interesadas en querer brindarles el soporte a la Argentina y los resultados están a la vista”. En ese sentido, destacó el nivel actual del indicador: “Que hoy estemos viendo un índice en el riesgo país de 486 puntos, rompimos ayer la barrera de 500, es algo que no veíamos desde mitad del 2018”.

Cómo se explica el nivel actual del riesgo país

Asimismo, recordó los niveles extremos que alcanzó el indicador en los últimos años: “Incluso teníamos en el 2022, recordemos, un techo de 2.000 puntos básicos”. Según desarrolló, la mejora responde a una combinación de factores: “La Argentina tiene una proyección de crecimiento que se viene cumpliendo y viene cumpliendo metas que hace que hoy el riesgo país esté en este valor”.

Quirós explicó que la baja del riesgo país refleja un cambio en la percepción externa: “Hay que destacar que la Argentina lo necesita por un lado y también las condiciones que fueron cumpliéndose en este periodo de tiempo están dando para que también la confianza y la credibilidad se sienta cada vez más”.

La predisposición de los inversores

Luego, manifestó que esa recuperación es clave para los inversores, ya que “eso es lo que ven los inversores, por eso están dispuestos a tener la probabilidad de prestarle a la Argentina nuevamente ese capital que hoy está necesitando para volver a financiarse”.

El entrevistado puso como ejemplo la colocación de deuda de Ecuador: “Con 420 puntos que alcanzó en el riesgo país Ecuador, tuvo la posibilidad de tener oferta por más de 18.000 millones de dólares”. Sin embargo, aclaró que, “solamente de esos 18.000 sólo tomó 4.000 millones de dólares”.

En ese contexto, señaló que, “es algo que también se puede repetir para Argentina” y agregó: “Podemos llegar a estar a esos niveles como lo tuvo Ecuador, así que es algo que es bastante factible que suceda para nuestro país en el corto plazo”.