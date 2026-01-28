Carlos Etchepare sobre la falta de lluvias: “Algunas estimaciones están hablando de pérdida de rendimientos"

El periodista especializado en agricultura, Carlos Etchepare, en diálogo con Canal E, hizo hincapié en que la situación climática vuelve a ser un factor central para el agro. La sequía, los incendios forestales y la incertidumbre sobre los rendimientos agrícolas generan preocupación en un contexto donde el campo sigue siendo clave para el ingreso de dólares.

Carlos Etchepare aclaró que el impacto de la sequía no es homogéneo en todo el país: “Por suerte, en los últimos días, en algunas zonas ha llovido y eso permite alguna expectativa de mejora en lo que ya era una situación que se estaba tornando grave”. Sin embargo, advirtió que la situación sigue siendo delicada en la región núcleo: “Vos tenés zonas de Córdoba, de Santa Fe, de La Pampa, de San Luis, todavía muy complicadas”.

Cuáles son los cultivos más afectados por la sequía

Asimismo, remarcó que los cultivos más afectados son los sembrados de manera temprana: “Particularmente los más afectados son los maíces sembrados tempranamente y también alguna limitación en soja”. En ese sentido, sostuvo que, “ya algunas estimaciones están hablando de pérdida de rendimientos y entonces se aleja aquella idea que había de una súper gran cosecha”.

Etchepare también analizó los tres principales cultivos, sobre el trigo, señaló: “Ya vimos el trigo”, y explicó que si bien hubo un récord productivo, aparecieron problemas de calidad: “Cuando el trigo tiene un rendimiento muy alto se deteriora la calidad y eso fue lo que ha pasado”. Incluso mencionó que, “la propia Federación Argentina de la Industria Molinera emite un comunicado para informar precisamente de las dificultades que ofrece procesar un trigo con problemas de calidad”.

El maíz todavía no estaría en peligro de perder la cosecha récord

En el caso del maíz, el panorama es algo más alentador, aunque con ajustes: “En el caso del maíz todavía no digamos que no está en peligro la cosecha récord”. Y precisó que, “se habla de 60 millones de toneladas, 61 millones de toneladas, serán 59 a lo mejor 60”. La soja, en cambio, enfrenta mayores dificultades: “La soja no va a ser una cosecha récord”. Y agregó que, “va a ser muy difícil que se alcance la misma cosecha que el año pasado”, debido a la menor superficie sembrada.

Uno de los puntos centrales fue la expectativa del mercado respecto a las retenciones. En ese sentido, explicó que, “para la campaña 25-26 que es la que se va a cosechar próximamente, sólo hay las declaraciones juradas que se hicieron aquellos dos días de septiembre pasado”, cuando se eliminaron transitoriamente los derechos de exportación. Desde entonces, afirmó: “Después no declararon nunca más soja”.