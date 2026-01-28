Miguel Ponce: “Hay un temor a una caída mantenida del dólar”

El especialista en comercio exterior, Miguel Ponce, dialogó con Canal E e hizo hincapié en la fuerte volatilidad de los mercados internacionales, la caída del dólar y el salto histórico del oro.

“Al lado de lo que está pasando en el mundo, suena casi a una caricatura”, señaló Miguel Ponce al comparar la estabilidad cambiaria local con el impacto global de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En ese sentido, explicó que, “Trump ayer ha sacudido los mercados de hoy mal” al afirmar que la caída del dólar es positiva para las empresas norteamericanas, lo que fue leído como “una aceptación explícita de la debilidad de un dólar”.

Volatilidad en el precio de los metales preciosos

Según desarrolló, el efecto fue inmediato: “Lo que está ocurriendo hoy es un verdadero terremoto”. Asimismo, detalló que esa señal “ha hecho a partir de ese momento volar el valor del oro”. En ese marco, precisó: “No llegaba a 5.000 en el momento que habló Trump y ahora está superando los 5.300”.

Ponce también destacó el comportamiento de otros metales: “La plata se ha ido a 110/111 hace unos minutos y también se acelera el platino y el paladio que están volando”. Para ilustrar la magnitud del movimiento, agregó: “Hay una cifra entre los europeos, el euro y el dólar, que es 1 20, hace un rato había superado el 1 20 y andaba en 1 21”.

Reseteo monetario

Luego, manifestó que el fenómeno va más allá de la geopolítica tradicional. “Esto claramente está implicando una suerte de incertidumbre creciente”, sostuvo, y advirtió que se trata de “una suerte de crisis del sistema monetario y financiero, una suerte de verdadero reseteo monetario”.

Uno de los puntos centrales fue el rol del oro como refugio de valor. “La subida del oro tiene que ver con la apreciación como refugio de valor”, explicó el entrevistado, aunque dejó planteadas dudas sobre el trasfondo del fenómeno. En ese contexto, subrayó la presión sobre la Reserva Federal: “La FED hoy está apretada por Trump para bajar las tasas”.

A su vez, alertó sobre señales que refuerzan la pérdida de confianza en las monedas tradicionales. “Hay un temor a una caída mantenida del dólar”, afirmó. Sobre la misma línea, amplió el concepto: “No solo es un proceso de desdolarización, sino un proceso de desfiabilización”.