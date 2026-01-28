El economista, Eduardo Coria Lahoz, conversó con Canal E y se refirió a la baja del riesgo país a 494 puntos básicos, el nivel más bajo desde 2018 y el menor de la gestión de Javier Milei, el cual reavivó el debate sobre un posible regreso de Argentina a los mercados internacionales de deuda.

“El riesgo país lo que está mostrando es la confianza que el mercado y el sector financiero está teniendo en la República Argentina”, explicó Eduardo Coria Lahoz. Según detalló, este indicador se calcula como “un diferencial de rendimiento o de tasa entre un bono a 10 años de Estados Unidos y un bono a 10 años de cualquier otro país del mundo”.

Cómo se calcula el nivel de riesgo país

En ese sentido, precisó: “Si los bonos de Estados Unidos están pagando el 4% anual y los bonos de Argentina pagan el 9% anual, esos cinco, ese 5%, multiplicado por 100, son los 500 puntos de riesgo país que más o menos tiene hoy la Argentina”.

Aunque celebró la perforación del umbral de los 500 puntos, Lahoz advirtió que Argentina aún se encuentra lejos de los niveles regionales. “Países como Chile, por ejemplo, tienen un riesgo país de 60 puntos. Y países como Brasil o Paraguay o Uruguay tienen riesgo país de 200, 250, 300 puntos”, señaló.

La clave para seguir reduciendo el riesgo país está en la confianza y en el comportamiento del mercado: “Al comprar los bonos, al aumentar la demanda, sube el precio, y al subir el precio, baja la rentabilidad, baja la tasa. Y eso es lo que hace bajar el riesgo”.

El Banco Central mantiene un buen nivel de compra de dólares

Uno de los factores centrales que explicó la baja del riesgo país es la acumulación de reservas. El entrevistado remarcó que, “algo que se le venía criticando al Gobierno, y era la no acumulación de reservas”, cambió desde comienzos de año. “En lo que va del mes, ya ha acumulado más de 1.000 millones de dólares”, afirmó.

Esta acumulación resulta clave frente a los próximos vencimientos de deuda: “Tenemos nuevamente otro pago, otro vencimiento de capital e interés en el mes de junio, que van a ser otros 4.500 millones de dólares más”.