Emilse Córdoba sobre el riesgo país: "Los bonos tienen una suba por delante de entre el 5% y el 7%"

El mercado financiero argentino atraviesa una jornada de expectativas cruzadas, pero con señales mayormente positivas. Así lo explicó Emilse Córdoba, quien remarcó que “está confiado también”, en referencia al humor de los inversores tras varias ruedas de subas consecutivas. Según detalló, este movimiento “hizo que baje de forma muy notoria el riesgo país, lo cual ha sido una señal sumamente positiva”.

La especialista señaló que parte de la rueda mostró toma de ganancias, algo habitual tras fuertes alzas, pero subrayó que la atención está puesta en el escenario externo. “Hay una gran expectativa porque en este momento se está realizando la reunión de la Fed”, indicó, y agregó que el mercado espera no solo la definición sobre tasas, sino también “qué es lo que sucede en esta relación tensa entre Trump y John Powell”.

Fed, emergentes y atractivo para Argentina

Córdoba explicó que, si bien una baja de tasas podría ser atractiva desde el punto de vista inflacionario, “geopolíticamente hablando, es un riesgo muy alto”, ya que podría generar movimientos bruscos de capitales. En ese marco, destacó el renovado interés por los mercados emergentes: “Empiezan a ser sumamente más atractivos los mercados emergentes”, impulsados por eventos como el canje de deuda de Ecuador, que “fue el driver más importante para Argentina para que baje el riesgo país”.

En el plano local, reconoció que “hay rumores” sobre una flexibilización de restricciones cambiarias, aunque aclaró que “el cepo más importante para acceder al dólar por parte de las empresas continúa vigente”. Aun así, sostuvo que las políticas oficiales apuntan a una mayor estabilidad: “Todo esto hace pensar que se va a seguir comprimiendo la tasa, que va a continuar bajando la inflación”.

Bonos, emisiones y resguardo de valor

Respecto al mercado de deuda, Córdoba fue clara: “Si sigue bajándose el riesgo país, va a seguir subiendo el precio en el mercado secundario”, lo que aporta “seguridad y previsibilidad” a los tenedores de bonos. Incluso, anticipó que “todavía tienen una suba por delante de entre el 5% y el 7%” si el riesgo país se acerca a los 400 puntos.

Ese contexto abre la puerta a nuevas emisiones: “No solamente algún privado, sino también algún público, el gobierno de alguna provincia”, afirmó, al destacar que el escenario permite testear el apetito del inversor extranjero.

Finalmente, al analizar el impacto geopolítico, Córdoba sostuvo que “la fluctuación del precio del barril está muy atada al riesgo geopolítico”, en un enero atípico. Sobre los activos de refugio, recordó que “el lingote de oro será siempre un lingote de oro”, aunque advirtió que hoy el mayor interés pasa por “empresas mineras y todo lo que tenga que ver con el cobre”. Con ese telón de fondo, concluyó: “Vamos en la búsqueda de ese máximo del 2024”, en referencia al Merval.

