El Banco Central compró US$ 167 millones y las reservas llegaron a su nivel más alto en cuatro años

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) continúa adquiriendo reservas en el mercado cambiario. En esta última rueda, la autoridad monetaria comandada por Santiago Bausili compró US$ 167 millones. En el balance, las reservas internacionales brutas crecieron fuertemente y llegaron a los US$ 46.261 millones, con un aumento de US$ 1.348 millones respecto a la última jornada. Se trata del nivel de reservas más alto desde agosto de 2021.

El FMI respaldó la reforma laboral, aunque alertó sobre los costos de la “transición"

La autoridad monetaria efectuó compras de reservas en las últimas 33 ruedas y suma compras por US$ 2.412 millones desde que comenzó el año. En febrero acumula compras por US$ 1.255 millones.

En el mes, las reservas subieron US$ 1.759 millones hasta el día de la fecha, mientras que en el acumulado del año suben US$ 5.096 millones. Según el Licenciado en Administración, Andrés Reschini, bajo la gestión de Javier Milei, el Banco Central ya lleva comprados US$ 24.217 millones.

Según la agencia de noticias Bloomberg, parte del incremento de US$ 1.348 en las reservas del Banco Central se debió a que el gobierno del provincia de Santa Fe ingresó los dólares que obtuvo en diciembre pasado al colocar un bono en los mercados internacionales. El ingreso de los US$ 800 millones colocados a nueve años a una tasa de 8,10% fue confirmada a la agencia por el propio gobierno provincial.

Además de este ingreso de divisas por parte del gobierno de Maximiliano Pullaro, impactaron positivamente en las reservas las variaciones de las cotizaciones, por una cifra cercana a los US$ 200 millones, además e la ya mencionada compra de divisas por US$ 167 millones.

Emilio Botto, Jefe de Estrategia de Mills Capital Group, analizó el ritmo de compras de reservas por parte del BCRA y aseguró que “los pesos que el BCRA vuelca al sistema por la compra de dólares, los absorbe el Tesoro rolleando por arriba del 100% los vencimientos de bonos. Con esta metodología evita una re-monetización excesiva, lo que ayuda a sostener el equilibrio entre acumulación de reservas y estabilidad cambiaria.”

Además, destacó que “mientras el BCRA siga consolidando su balance y acumulando reservas, el riesgo país debería retomar el sendero hacia la zona de 450 puntos.”

Nuevo esquema de bandas cambiarias y compra de reservas

Desde el comienzo del año, el esquema de bandas cambiarias se ajustan conforme al dato de inflación más reciente reportado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En este contexto, el Banco Central implementó un mecanismo de adquisición de divisas para fortalecer sus reservas en moneda extranjera.

Según proyecciones oficiales de la institución monetaria, las compras de divisas por parte del BCRA podrían ubicarse entre US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones a lo largo de 2026, en función del nivel de remonetización que experimente la economía.

Un punto importante a tener en cuenta es que el BCRA también mantiene bajo observación el volumen de dólares adquiridos en el mercado. Las compras diarias no deben superar el 5% del monto total operado en el mercado cambiario, con la finalidad de evitar alteraciones en la dinámica habitual.

El dólar sigue bajando

El dólar mayorista profundizó su descenso este viernes. La cotización cerró en $1.376, con una caída de 13 pesos o 0,9% en la jornada, alcanzando su valor más bajo desde el 14 de octubre. Durante febrero, el tipo de cambio oficial perdió 71 pesos, equivalente a una baja de 4,9%, y desde el inicio de 2026 acumula un retroceso de 79 pesos o 5,4%.

En la última semana, el dólar mayorista cedió 23,50 pesos, una baja de 1,7%. El valor actual se ubica 219,93 pesos o 16% por debajo del tope de la banda cambiaria fijado por el BCRA en $1.595,93, ampliando la brecha al nivel más alto desde el 4 de julio de 2025.

Por su parte, el dólar blue cerró a $1.410 para la compra y a $1.430 para la venta. Así, el tipo de cambio informal retornó a terreno negativo en el acumulado semanal (-0,7%). El dólar oficial rompió la barrera de los $1.400 y cerró a $1.345 para la compra y $1.395 para la venta, marcando un retroceso de $15 respecto a la jornada anterior.

