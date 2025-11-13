Crece morosidad entre los sectores de altos ingresos

El nivel de morosidad en el pago de créditos —que abarca tarjetas, préstamos personales, hipotecarios y prendarios— escaló al 3,7% durante el último mes del trimestre según el último Informe de Bancos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), mostrando un aumento de 0,5 puntos porcentuales respecto al mes anterior. En el mismo se destaca una particularidad: el incremento se concentró en sectores de mayores ingresos, de acuerdo con un análisis de SIISA.

En la suba general se destacó la mora temprana (menor a 90 días) alcanzó un 5%, un salto significativo desde el tradicional 2%. Este ascenso se replica tanto en bancos (4% en cantidad y 5% en montos de créditos con mora temprana) como en el Sistema Financiero No Bancario (6% en cantidad y 7% en montos).

Un dato novedoso es que los sectores de más ingresos que han recibido montos más altos en sus préstamos fueron los que tuvieron más dificultades para pagar los créditos. Esta tendencia es especialmente notoria en el sistema no bancario.

"Que la mora empiece a crecer entre los sectores de mayores ingresos es el dato más revelador. Habla de un estrés financiero que ya no se limita a los segmentos más vulnerables, sino que empieza a alcanzar a quienes históricamente daban estabilidad al sistema", señaló Alberto Teszkiewicz, coordinador de Desarrollo e Investigación de SIISA.

El análisis del acceso al crédito por franjas etarias confirma que la población adulta menor de 60 años sigue siendo el target principal (71% en cantidad y 79% en montos). Los jóvenes reciben mucho menos crédito (7% en cantidad y 3% en montos), lo que se explica por su menor tasa de empleo formal y menores ingresos.

Sin embargo, los jóvenes también presentan una mayor dificultad para pagar sus compromisos: registran un 8% de mora temprana (10% en montos) y un 9% de atrasos mayores a 90 días (10% en montos). Esta diferencia entre cantidad y monto sugiere que los atrasos se dan en créditos de mayor valor. En contraste, adultos menores de 60 años y adultos mayores demuestran una mayor solidez, con tasas de mora temprana y mayor a 90 días del 5% y 3% respectivamente, tanto en cantidad como en monto.

Desigualdad de género

Adicionalmente, persiste una profunda desigualdad de género en el ámbito crediticio, vinculada a la brecha salarial (las mujeres perciben un 13% menos de ingresos laborales). Aunque las mujeres reciben el 52% de la cantidad de créditos, solo acceden al 41% de los montos totales prestados.

El monto promedio de los créditos otorgados a mujeres equivale apenas al 64% del monto promedio para hombres. "El menor crédito promedio tiene motivos multicausales: menores ingresos y mayor dificultad para demostrarlos, dado el mayor grado de informalidad, mayor desocupación y subocupación", explica Teszkiewicz.