El especialista financiero Mauro Fiorenzano, del eje de Conosur Asset Management, analizó en Canal E el impacto de la baja de tasas de interés en los plazos fijos y su repercusión en el crédito, la política monetaria y las oportunidades de inversión.

“Vemos que hay siempre un lag si queremos ver la economía real entre lo que son los cheques tanto avalados como no garantizados en el mercado del MAO, que cuesta un poquito de que hagan un catch up contra las tasas fijas”, señaló Mauro Fiorenzano.

La petición del mercado previo a las elecciones

Sobre la misma línea, agregó que, “como vemos, ya la curva parecería estar normalizada, el nivel es entre 27, 28 y 30, 32% la parte más larga. Todavía no vemos que haya una baja sustancial en la parte de cheques, pero claramente esto va a ser una parte fundamental para la economía real, era lo que venía pidiendo un poco el mercado previo a las elecciones”.

Fiorenzano explicó que la baja de tasas viene acompañada de señales del Banco Central y que todavía falta alinear las tasas fijas con las políticas cambiarias: “Hubo una señal, si se quiere, del Banco Central en esta línea la semana pasada. Creemos que hay una relación creo que cuasi directa entre el nivel de FECS, que la verdad que nos sorprende a varios del mercado, que siga manteniéndose tan cerca de la banda superior y estas tasas de interés”.

El Banco Central garantizó el carry trade

En ese sentido, planteó: “Claramente en la parte más larga, ya te da un tipo de cambio de break even por encima de la banda superior. Básicamente el Banco Central, si sigue la banda superior, estaría garantizando el carry trade”.

Para el entrevistado, aún queda camino por recorrer: “Todavía falta, por más que ya se normalizó, falta un poquito de normalizar la curva de tasas fijas con lo que son las políticas cambiarias. Y más sobre todo, después de lo que dijo el Presidente, que las bandas se mantienen hasta finales de 2017”.