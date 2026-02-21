Se cae Verónica, agobiada por deudas, cheques sin fondos y 700 empleados desesperados

Histórica firma del sector lácteo, la empresa Verónica está sumergida en una grave crisis, con deudas salariales, bancarias y a proveedores, también miles de cheques sin fondos y plantas de producción paralizadas, situación que tiene los 700 empleados en la desesperación de verse ante el abismo del desempleo.

La compañía le debe varios sueldos a sus empleados y la producción en sus plantas continúa parada. En ese contexto, los trabajadores se movilizaron para exigir respuestas. Uno de los operarios, en declaraciones televisivas a las que tuvo acceso Agencia Noticias Argentinas, declaró: "ayer nos hicieron un depósito de $20.000, es una burla... Queremos que alguien nos dé respuestas serias, todos tenemos familias...”.

El pasado viernes 20 de febrero, trabajadores de la compañía, acompañados por sus familiares y vecinos hicieron una manifestación hacia la sede de la empresa, que se encuentra en Lehmann, provincia de Santa Fe. La realidad es que la crisis en Lácteos Verónica afecta a sus tres plantas de producción (las otras dos están ubicadas en Suardi y Clason).

Las protestas de empleados en una de las plantas de Verónica.

La empresa ya lleva varios meses acumulados de deuda salarial, y a esto se agrega un parate en la línea de producción por falta de insumos y materia prima. Esta situación pone en peligro de desaparición alrededor de 700 puestos de trabajo. Desde la propia compañía revelaron que “hoy no entra leche, no hay insumos y estamos paralizados. Los productos se vendían muy bien, eran de muy buena calidad, tenían años de trayectoria y prácticamente se vendían solos. Pero hoy ya no aparecen en góndolas”.

Los empleados denunciaron que no cobraron los salarios de diciembre y enero, y solamente les depositaron la mitad del aguinaldo y 37.000 pesos, dividido en dos pagos. Una posible salida es que se venda la empresa, lo que califican como “la única salvación para sostener la fuente de trabajo”. El gremio de ATILRA (Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina) habló, en su momento, de posibles compradores, pero todavía no se formalizó ninguna operación de venta.

Aunque la firma no anunció su cierre definitivo, sus plantas quedaron vacías, no realizan ninguna actividad y el transporte que se encargaba de llevar a los empleados ya no cumple servicios.

Cómo empezó la crisis de Lácteos Verónica

En julio de 2024, Lácteos Verónica presentó, ante la Secretaría de Trabajo de la Nación, una propuesta de reestructuración en el marco de un procedimiento preventivo de crisis contemplado por la ley 24.013. De acuerdo a la información de la propia firma, pasó de procesar 800 mil litros diarios a solo 300 mil, lo que le generó un grave problema económico, obligándola a vender su inmueble principal.

Este año, la empresa argumentó que la crisis que vive se debe a cinco grandes factores:

- La caída de la producción láctea nacional.

- El descenso del consumo interno.

- El incremento de costos.

- La poca competitividad de la cadena de valor.

- La gran concentración del mercado.

