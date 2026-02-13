Multinacional dueña de La Paulina vendió el 80% de su negocio de lácteos en la Argentina

La multinacional canadiense Saputo, la principal empresa procesadora de leche del país, vendió el 80% de su negocio local a la peruana Gloria Foods, en $543 millones de dólares canadienses ($400 millones de dólares estadounidenses).

En un comunicado dirigido a sus inversores,Saputo anunció que “ha suscrito un acuerdo definitivo con Gloria Foods, el holding de lácteos y alimentos de Grupo Gloria, para vender una participación del 80% en su División Láctea (Argentina)".

La operación incluye a dos plantas de producción en Rafaela (Santa Fe) y Tío Pujio (Córdoba), y etiquetas históricas como La Paulina, Ricrem y Molfino, siendo la industria que más leche recibe. Registaron fueron más de 3,5 millones de litros diarios en 2024/2025, por encima de otro gigante como Mastellone Hnos – La Serenísima.

Las ventas de lácteos en el mercado interno se recuperaron 5,2% en 2025

Tras el cierre, el negocio seguirá fabricando productos seleccionados en nombre del grupo canadiense, que conserva el 20% de las acciones. De esta manera, Saputo reduce sus operaciones desde que 2003 cuando le compró sus plantas y marcas a la firma Molfino Hnos.

Flexibilidad financiera

Y no se repliega porque particularmente le haya ido mal: en los últimos cuatro trimestres generó ingresos por aproximadamente 1.200 millones de dólares, lo que representó cerca del 7% de los ingresos consolidados.

“Esta desinversión mejora nuestra flexibilidad financiera y respalda la reinversión dirigida en plataformas que ofrecen las mayores oportunidades de crecimiento, al tiempo que nos permite mantener una cartera de productos de origen argentino para nuestros mercados internacionales”, afirmó Carl Colizza, presidente y CEO.

“El anuncio de hoy refleja nuestros esfuerzos por perfeccionar nuestra huella global para el crecimiento a largo plazo. El valor a realizar reconoce tanto la excelencia operativa del equipo como la fuerza en el mercado de las marcas que construyeron”, agregó.

Y concluyó diciendo: “Estamos profundamente agradecidos con nuestros colegas en Argentina por su pasión, dedicación y contribuciones al éxito de Saputo, y esperamos ver que estos sólidos activos y marcas continúen prosperando bajo la nueva propiedad”.

Expansión en América Latina

Por su parte, desde el holding peruano Gloria Foods resaltaron la importancia de esta adquisición porque “forma parte de la estrategia de expansión en América Latina y busca fortalecer el posicionamiento en el sector lácteo regional”.

Para Gloria es clave que Saputo sea uno de los principales actores de la industria láctea en Argentina, con una trayectoria consolidada en la producción y comercialización de quesos y otros derivados.

“Cuenta con una importante presencia industrial y una red de distribución a nivel nacional, con marcas reconocidas como La Paulina, Ricrem y Molfino. Además, mantiene una activa participación en el mercado de exportación y una sólida relación con productores locales”, puntualizaron desde la empresa.

El ranking de industrias lácteas que elabora cada año el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA) ubicó a Saputo, por segundo año consecutivo, en el primer lugar durante 2025, con un promedio diario de recepción en sus dos plantas de 3,53 millones de litros.

Esto significa un 11,6% del total argentino: es decir, que alrededor de uno de cada 10 litros que producen los tambos, se transforman en productos lácteos en las plantas de Saputo que ahora serán operadas por Gloria Foods.

LM