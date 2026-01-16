El Gobierno informó a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, que durante el 2025 la producción de leche a nivel nacional alcanzó los 11.618 millones de litros, representando el volumen más alto en materia productiva de la década para el sector lácteo y el segundo a nivel histórico.

La Secretaría que gravita dentro de la orbita del Ministerio de Economía, informó en un comunicado oficial que “este crecimiento histórico y sostenido es acorde con una mayor tecnologización de los tambos y responde en gran medida a la inversión y a las políticas de financiamiento que se están llevando adelante.”

Brasil reactivó una investigación por presunto dumping contra la leche en polvo argentina

Por otra parte, al momento de comparar con la producción del 2024, se evidenció un crecimiento interanual del 9,7 %, confirmando una tendencia positiva y sostenida en la producción primaria.

Al momento de realizar un desglose para evaluar la producción diaria, el reporte oficial destacó que se alcanzó una mejora cercana al 10% en litros producidos, lo que refuerza la solidez del crecimiento observado.

Por qué mejoró la producción de leche

Con estos resultados el informe señaló que el impacto del proceso de modernización que atraviesa la cadena láctea argentina, impulsado por la incorporación de tecnología, la mejora en los sistemas de manejo, la adopción de buenas prácticas productivas y el fortalecimiento del trabajo articulado entre el sector público y privado, con el esfuerzo de los productores y la industria.

En este contexto, herramientas como las líneas de financiamiento específicas para el sector, la apertura de estadísticas sectoriales y la promoción de Buenas Prácticas Lecheras, han contribuido a generar condiciones más favorables para la inversión, la eficiencia productiva y la competitividad.

El impacto de la presión impositiva sobre los tambos: “El precio de la leche quedó planchado en 33 centavos de dólar”

La Secretaría destacó que desde el lanzamiento de los créditos en valor producto ya se asignaron más de $20.000 millones para el sector tambero a través del BICE, que posibilitaron a su vez un aumento del 20% en sistemas rotativos y más del 30% en robots de ordeñe, representando un hito histórico en la incorporación de nuevas tecnologías en la lechería.

Además, las condiciones climáticas fueron favorables, lo que se tradujo en rentabilidad positiva para el sector tambero y el crecimiento en las exportaciones entre enero-noviembre de 2025 del 13% interanual con 2.775 millones de litros de leche, fueron otros indicadores que contribuyeron al crecimiento señalado.

Evolución de la producción mundial de leche

Desde el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), señalaron que Argentina mejoró su producción en el primer semestre del 2025, subiendo un 11,7% en comparación con el mismo período del 2024. Ubicándose en el primer lugar entre los países de mayor producción superando a Chile (8,0%) por más de 3 puntos porcentuales. Incluso llego a estar casi empatada con el desempeñó logrado por Uruguay (5,7%) y Brasil (6,2%).

Crédito: OCLA

La evaluación se realizó dentro de un grupo de los principales países que representan algo más del 55% de la producción mundial de leche de vaca, en el cual se puede observar una suba de la producción del 1,08% a nivel general.

Por el lado de los proveedores habituales la producción ha sido en esos primeros seis meses del año 0,6% superior al año anterior, lo cual determina que la oferta en el comercio mundial estuvo medianamente restringida ante un leve crecimiento de la demanda, sobre todo por la recuperación de las compras de China en lo que va de 2025 y un comercio más fluido en todo el Sudeste Asiático. “Esta combinación hace que se lograran excelentes precios de las principales commodities lácteas en el mercado mundial”, destacaron en el informe de OCLA.

Cabe recordar que el comercio mundial, descontando el comercio intra Unión Europea, es de sólo el 11 al 12% de la producción mundial, con lo cual cualquier variación en la producción mundial, hace variar en forma significativa los precios y de allí la caracterización de alta volatilidad que se le da a este mercado.

Por último, las estimaciones de los principales organismos como mayor expertise en el mercado lácteo, prevén una suba para este año entre 0,8 y 0,4% de la producción mundial de leche.

GZ / lr