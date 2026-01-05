El presidente de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (APYMEL), Pablo Villano, analizó en Canal E que Brasil reactivó una investigación por presunto dumping contra la leche en polvo argentina y desde el sector lácteo aseguran que no hay fundamentos técnicos ni comerciales para una sanción.

La investigación antidumping comenzó hace más de un año, quedó en pausa y ahora fue reabierta por Brasil. En este contexto, Pablo Villano recordó que, “esto es una protección que tienen todos los países cuando un producto importado incide en el comercio interno”, pero aclaró que en este caso “demostramos que no había dumping, no había posibilidad de acusar de dumping tanto a la leche en polvo nuestra en el caso del comercio brasilero”.

Brasil no ejecutó la acusación con los conceptos técnicos correspondientes

Según desarrolló, uno de los errores centrales del planteo brasileño fue metodológico: “Se estaba comparando algo que es diferente, como es la leche fluida en Brasil con la leche en polvo, se tiene que comparar el mismo producto para analizar el dumping”. Además, sostuvo que quedó probado que “esa introducción de la leche en polvo nuestra había incidido en los precios reales de los brasileros y se demostró que no”.

Villano remarcó que la participación argentina en el mercado brasileño es mínima: “En el consumo de leche brasilero, la introducción de la leche en polvo nuestra es una proporción ínfima, que no tiene ninguna incidencia”. Aun así, explicó por qué Brasil es clave para el sector: “Para nosotros es importante el mercado brasilero, pero en cuanto al volumen total de producción de Brasil no es significativo”.

La verdadera razón detrás del deterioro del precio de la leche en Brasil

Asimismo, atribuyó el reclamo a problemas internos del país vecino: “Cuando hay un deterioro en el precio al productor, entonces el productor, y en Brasil tiene mucha significación en la protesta de los productores, entonces salen con este tema”. Sobre la misma línea, subrayó que, “los motivos por los cuales se deterioró el precio de la leche al productor en Brasil no tiene que ver con la importación de los productos argentinos”.

Respecto a la nueva etapa del proceso, el entrevistado señaló que el trabajo está en manos de los Estados, “las gestiones las hace directamente la Cancillería, o sea, el gobierno junto con la lechería”, mientras que el sector privado aporta información técnica.

Con respecto a un escenario adverso, comentó: “Lo peor podría ser que haya alguna medida o una sanción al país, pero la verdad que leyendo los argumentos yo no creo que haya posibilidad de sanción alguna”.