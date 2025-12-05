El impacto de la presión impositiva sobre los tambos: “El precio de la leche quedó planchado en 33 centavos de dólar”

El vicepresidente de Caprolecoba, José Quintana, pasó por Canal E y advirtió sobre el creciente impacto impositivo en los tambos bonaerenses, la falta de actualización del tope de facturación para ingresos brutos, el atraso en el precio de la leche y los riesgos que enfrenta la producción para 2026.

El reclamo por la presión impositiva en la provincia de Buenos Aires volvió a encender las alarmas en el sector lechero. José Quintana explicó que la falta de actualización del tope de facturación que determina el pago de ingresos brutos dejó al sistema completamente desfasado: “En diciembre del 2024 no se votó la ley fiscal para este año, entonces eso no se ajustó”.

El impacto de la inflación sobre la industria lechera

Al no actualizarse, la inflación acumulada impactó de lleno sobre los tambos: “La inflación del 2024 fue de 118% y todavía a eso le tenemos que sumar un 30% más de lo que va a ser seguramente la inflación de este año”.

El resultado es que productores que antes quedaban afuera ahora pasaron a estar alcanzados. “Lo que en algún momento alcanzaba solamente a los productores más grandes, ya este año alcanza a productores medianos, y si no se ajusta como se debe, va a terminar alcanzando a productores chicos también”, sostuvo Quintana.

Precios congelados para el sector lechero

Asimismo, subrayó que la situación es especialmente delicada porque el precio de la leche no reaccionó: “El precio de la leche quedó planchado, estamos hablando de 33 centavos de dólar. No encontrás en el mundo 33 centavos de dólar el litro de leche”.

La combinación de costos crecientes, tributos desfasados y un precio deprimido genera un escenario crítico. “Cuando eso se suma a todo lo demás, es demasiado fuerte la presión y no se aguanta”, comentó el entrevistado.

Aunque algunos sectores hablan de sobreoferta, pidió evitar esa definición: “No le llamaría sobreoferta, tenemos que instalar la idea de que Argentina sea un jugador fuerte en el mercado mundial”. Según detalló, la suba de la producción responde a factores climáticos y al rebote de un 2023 muy malo: “El crecimiento tan fuerte de producción se debió al clima y a que es un rebote del año pasado, este año vamos a cerrar con un crecimiento alrededor del 9, 10”.