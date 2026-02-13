La Paulina cambió de manos: el Grupo Gloria compra la planta de Tío Pujio y otra en Rafaela por U$S 630 millones

La láctea canadiense Saputo acordó vender el 80% de su división en Argentina al peruano Grupo Gloria en una operación valuada en U$S 630 millones. El desembolso inicial será de U$S 500 millones y el cierre está previsto para el primer trimestre de 2027, sujeto a aprobaciones regulatorias. Saputo conservará el 20% restante.

La venta comprende dos plantas industriales —la de Tío Pujio, en Córdoba (ex Abolio y Rubio), y otra en Rafaela— además de un portfolio de marcas locales entre las que se destacan La Paulina, Ricrem y Molfino. También incluye la oficina comercial que la compañía opera en Brasil.

Polémica por los drones para la Policía de Córdoba: rechazan amparo de empresa que denunció demora en la licitación

Durante los últimos cuatro trimestres, la unidad que ahora cambia de manos generó ingresos por aproximadamente U$S 885 millones, equivalentes al 7% de los ingresos consolidados del grupo con sede en Montreal. Una vez descontados impuestos, Saputo estimó que obtendrá un ingreso neto cercano a U$S 400 millones.

Desde la empresa explicaron que la decisión responde a una estrategia global de optimización de activos. Carl Colizza, presidente y CEO de Saputo, sostuvo que la desinversión apunta a “perfeccionar la presencia internacional con vistas a un crecimiento a largo plazo” y a reforzar la flexibilidad financiera para reinvertir en mercados con mayor potencial.

Repliegue y expansión

Para Saputo —que desembarcó en Argentina en 2003 con la compra de Molfino Hermanos— la operación implica reducir exposición en un contexto de alta volatilidad macroeconómica. En el país es actualmente la principal procesadora de leche, con una recepción diaria de 3,65 millones de litros en plantas de Córdoba y Santa Fe, lo que representa el 12,5% del volumen industrial nacional.

Menos faena, menos terneros y más exportación: el escenario que sostiene el precio de la carne en el país

Del otro lado, el Grupo Gloria no es un recién llegado. La firma peruana ingresó al mercado argentino en 2006 asociada a la familia Gonella para crear Corlasa, en Esperanza, y en 2010 tomó el control total. Con esta adquisición suma capacidad industrial, marcas de fuerte posicionamiento y mayor escala en uno de los principales países productores de leche de la región.

En términos estratégicos, la jugada dibuja dos movimientos opuestos: una multinacional que ajusta su mapa global y concentra recursos; y un holding regional que pisa el acelerador en Argentina. En el negocio lácteo, donde los márgenes suelen ser tan finos como una feta de mozzarella, el tamaño importa. Y mucho.