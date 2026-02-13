“No nos dan los números”: cuánto costaría el transporte escolar para las familias en Córdoba en 2026

En Córdoba, los transportistas escolares definieron los valores de referencia con los que comenzará el ciclo lectivo 2026: $190.000 desde un barrio al centro y $160.000 entre barrios, con incrementos trimestrales. La información fue confirmada por José Díaz, Tesorero Transportes Escolares, en diálogo con Punto a Punto Radio (90.7).

“Nosotros lo que siempre hacemos es sugerir un precio estimativo”, explicó Díaz, y aclaró que los montos "no son obligatorios, sino orientativos". Según detalló, el valor final depende del recorrido, la cercanía al colegio y situaciones particulares como hermanos que viajan juntos.

Canasta escolar 2026: subió hasta 15% interanual y quedó por debajo de la inflación por el ingreso de importados

El referente del sector reconoció que la actualización de tarifas está directamente ligada al contexto económico. “La idea es aumentarlo cada tres meses justamente por la incertidumbre que hay en el país”, y agregó que, si bien los porcentajes serían bajos, no se podrían “quedar porque no dan los números después”.

Díaz también remarcó que el servicio formal de transporte escolar sigue siendo una necesidad para muchas familias que trabajan y requieren un traslado seguro para sus hijos. “El padre y la madre trabajando tienen la necesidad del transporte, y sigue siendo algo imprescindible”, afirmó.

Canasta escolar 2026: cuánto cuesta y qué productos registraron más aumentos

En ese marco, indicó que, al menos en su experiencia, no se registraron bajas significativas de alumnos por el costo del servicio. “No me han llamado para bajarse del transporte”, señaló, y precisó que los chicos que dejaron de viajar en su unidad lo hicieron principalmente porque finalizaron el secundario y pasaron a la universidad.

No obstante, reconoció que colegas del sector sí detectaron cambios en algunas familias. “Sé por otros colegas que sí ha habido casos que de escuelas privadas han pasado a escuela pública”, vinculando esta decisión directamente con la situación económica.