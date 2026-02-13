Para el CEO de Metalfor "los chinos no son buenos fabricantes de maquinaria agrícola, como somos los argentinos"

Eduardo Borri defendió la competitividad de la industria nacional y aseguró que la situación financiera de Metalfor es “excelente”. Destacó un crédito internacional por US$ 50 millones y cuestionó la importación de maquinaria usada como estrategia oficial.

El presidente de Metalfor, Eduardo Borri, aseguró que la compañía atraviesa una situación financiera “excelente” tras haber reestructurado su deuda en el último año. “Metalfor está pasando por una situación yo te diría excelente”, afirmó, y explicó que en enero de 2025 el 90% de la deuda estaba concentrada en el corto plazo, mientras que hoy el 90% se encuentra en el largo plazo.

El giro financiero estuvo apalancado en un crédito de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) de Estados Unidos por 50 millones de dólares a ocho años. Borri subrayó la singularidad del préstamo: “En el 2025 el DFC otorgó un solo crédito en el mundo y fue a la Argentina y fue a Metalfor”, indicó en Punto a Punto radio (90.7 FM).

Según explicó, la empresa utilizó esos fondos para financiar a pequeños productores y contratistas que no acceden al crédito bancario. “Esos mismos 50 millones de dólares nosotros los tenemos por cobrar de pequeños productores en 3, 4 años y a pagar o devolver este crédito es en 8 años”, detalló. La lógica, sostuvo, es diseñar “un traje a medida para comprar”, adaptando plazos y condiciones a cada cliente.

Cheques rechazados y definición de empresa “seria”

Consultado por las versiones sobre cheques rechazados y su impacto en la calificación crediticia, Borri afirmó que la situación “está totalmente resuelto” en la central de deudores del Banco Central. Minimizó el episodio y cuestionó el tratamiento mediático: “Como argentino creo que somos autodestructivos, pareciera que vende más la mala noticia”.

En ese sentido, dejó una definición que buscó marcar posición: “Una empresa seria no es aquella que nunca tiene problema, una empresa seria es aquella que aún teniendo problemas lo soluciona”.

Industria nacional y crítica al Gobierno

Borri también se refirió a la competencia internacional y fue tajante: “Los chinos no son buenos fabricantes de maquinaria agrícola como somos los argentinos”. A su juicio, la industria local tiene un diferencial tecnológico y de adaptación al productor que no se replica en otros países.

Respecto de la política oficial que habilita la importación de maquinaria usada como mecanismo para abaratar costos, el empresario la calificó como una maniobra distractiva: “Es una estrategia como la del tero, están cantando en un lado y poniendo huevo en el otro”.

Para Borri, la solución estructural pasa por otro lado: “Lo que tiene que hacer el gobierno es eliminar las retenciones, ponerle más dinero en el bolsillo a nuestros clientes y que nuestros clientes libremente elijan qué comprar”. En su mirada, el problema no es la oferta de maquinaria sino el poder de compra del productor.