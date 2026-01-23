La clave para impulsar la industria láctea: “Hay que trabajar en exportación para que haya una distribución equitativa”

El coordinador de la Mesa de Lechería de CRA, Norberto Ferrari, pasó por Canal E y advirtió que el crecimiento productivo no se traduce en mejores precios para el tambero. También alertó por la caída del valor en dólares, la pérdida de rentabilidad, el deterioro de la relación insumo-producto y un escenario complejo para el inicio de 2026.

Norberto Ferrari remarcó que el escenario externo es favorable y que existen condiciones objetivas para expandir las exportaciones lácteas. “Los factores externos para exportación, la verdad que están siendo muy buenos, la apertura de los mercados, ya con más de 130 mercados abiertos para el sector lácteo, vemos un panorama y nosotros siempre, la verdad que estamos muy confiados con una lechería en crecimiento”. Sin embargo, advirtió que ese proceso se encuentra trabado por fallas internas.

El productor lechero recae como pieza de ajuste

Según explicó, “vemos que hay un eslabón de la cadena como que está todavía trabajando, no sé si a desgano, pero no al mismo ritmo que la producción crece y eso impide el buen desarrollo de toda la cadena láctea”. En ese desajuste, el productor vuelve a quedar como variable de ajuste.

El eje central del reclamo es el precio que recibe el tambero. Ferrari señaló que, si bien el valor se sostuvo en pesos, se desplomó en dólares: “El mensaje es que el precio se sostuvo, pero la realidad es que se sostuvo en pesos, cuando uno lo ve en dólares, pues todos los insumos del agro son en dólares”. En ese marco, detalló: “Arrancamos enero con quizás los 43 centavos de dólar y hoy estamos en 33 centavos, o sea 32 con fracción en algunos casos”.

Fuerte impacto sobre la rentabilidad

El impacto sobre la rentabilidad fue severo. “La pérdida de ingresos al sector primario ha sido muy grande en un año donde los costos han subido y la inflación ha subido a un ritmo del 33% y el precio pagado al productor ha bajado”, explicó, y agregó que esto derivó en “una rentabilidad negativa expresada por el INPE en los últimos modelos de los últimos meses del 2025”.

Para el entrevistado, la única salida estructural es profundizar el perfil exportador del sector. “Estamos convencidos que hay que trabajar en exportación para que la lechería tenga una distribución equitativa”, sostuvo. Asimismo, recordó que, “toda la producción que exceda los 8 mil millones de litros, 9 mil millones de litros anuales, que este año fue 11.600, cerró un poquito por arriba, todo lo que exceda eso es exportación”.

No obstante, alertó que sin un traslado de precios hacia el productor, el sistema no es sostenible. “Si el eslabón que tiene que realizar esa exportación a buenos precios no traslada ese precio, ese beneficio al productor, es imposible que el productor se aliente a seguir produciendo”, comentó.