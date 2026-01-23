El vocero de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Salvador Femenia, remarcó en Canal E que el sector cerró el 2025 con una actividad estancada, un consumo debilitado y crecientes preocupaciones frente al proyecto de reforma laboral que comenzará a debatirse en el Congreso el próximo 10 de febrero.

“Las PyMEs cerraron un año 2025, sobre todo como venían los últimos ocho meses aproximadamente, con una actividad bastante amesetada, un consumo que realmente fue para atrás en comparación con el 2024”, explicó Salvador Femenia. Si bien señaló que el acumulado anual mostró crecimiento, aclaró que, “realmente los últimos ocho meses fueron muy chatos, condicionado por el poder adquisitivo”.

Cuándo se dio el crecimiento de las PyMEs

Asimismo, sostuvo que el desempeño positivo se concentró en el inicio del año: “Creo que el crecimiento del año se originó en los tres primeros meses del año, después realmente la actividad se fue muy condicionada por distintos factores”. Entre ellos mencionó “factores políticos, por el tema de la perspectiva que podían tener las elecciones de octubre”, las restricciones monetarias y “el no crecimiento del salario real”, además del “aumento de costos por aumento de servicios públicos”.

Femenia alertó sobre las dificultades para generar empleo formal en el actual contexto. “No tenemos hoy un contexto adecuado para no correr riesgos, con lo cual, hay un combo de impedimentos de costos, mucha conflictividad laboral y también personal que no se adecua a las condiciones técnicas que se requieren en algún puesto determinado”, afirmó.

En ese marco, destacó el rol de la capacitación: “Son dos factores que nosotros en el CAME tratamos de solucionar en parte con el tema de la capacitación que hacemos a nivel país”.

Los puntos que buscan cambiar las empresas en cuanto a la reforma laboral

El entrevistado detalló los artículos del proyecto de reforma laboral que generan mayor preocupación en las cámaras empresariales. Sobre la ultraactividad de los convenios colectivos, señaló: “El artículo 126 que habla de la ultraactividad de los convenios significa que continúa su vigencia más allá del crecimiento de la fecha establecida”.

También advirtió que la propuesta oficial genera riesgos: “Eso nosotros creemos que es un inconveniente y que va a traer conflictividad”. Sobre la misma línea, argumentó que, “dentro de las obligaciones también están los derechos de la parte”. Además, sostuvo que la iniciativa “se pondría en conflicto con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y con acuerdos internacionales”.