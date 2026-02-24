Cómo impacta el fallo de la Suprema Corte de EEUU contra los aranceles al acuerdo entre Argentina y Estados Unidos

El presidente de la Asociación de Productores Exportadores Argentinos, Fernando Herrera, analizó para Canal E el escenario internacional del mercado cárnico tras el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que cuestionó los aranceles impulsados por Donald Trump.

“La información que tenemos es que en el caso específico de la carne vacuna, las dos cuotas que tenemos vigentes a este momento estarían exentas de estos cambios de aranceles que se anunciaron el fin de semana”, afirmó Fernando Herrera.

El esquema de exportaciones de carne sigue intacto en el nuevo sistema de aranceles

Según detalló, esto implica que los volúmenes habilitados para exportar seguirían bajo las mismas condiciones. “Es decir, que tanto las 20.000 toneladas originales como las 80.000 que se agregaron recientemente continuarían sin aranceles por fuera de este nuevo esquema”, describió.

Herrera señaló que la información disponible proviene de autoridades argentinas y que todavía resta conocer cómo se aplicará jurídicamente el fallo del máximo tribunal estadounidense: “La verdad que desconozco cómo es el funcionamiento jurídico o cómo es la aplicación que se va a hacer ahora ante estos cambios por la resolución de la Corte Suprema”.

Los beneficios de la reducción de aranceles

Desde la perspectiva del sector exportador, consideró positivo cualquier proceso de apertura comercial o reducción de aranceles. “Toda disminución de aranceles para nosotros es buena porque es plata que de alguna manera ingresa a nuestro sector, a nuestra cadena de ganados y carnes”, afirmó.

Sin embargo, el entrevistado también advirtió sobre la necesidad de mayor estabilidad en las reglas de juego internacionales: “Por supuesto que nos gustaría que todo fuera más estable, que no haya tantas idas y vueltas y que las cosas fueran un poco más previsibles”.

De confirmarse el actual esquema, sostuvo que Argentina tendría asegurado un volumen relevante de exportaciones sin aranceles durante el próximo año. “Si se confirma esto que estoy diciendo, que por lo menos para el año 2026 vamos a disponer de las 100.000 toneladas sin aranceles, bueno, es una buena noticia, es positiva”, indicó.