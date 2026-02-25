Autor de informe que asustó a Wall Street traza estrategia para abordar la IA

La inteligencia artificial podría desplazar de forma significativa a trabajadores y alterar economías impulsadas por el consumo, como la de Estados Unidos, en el futuro cercano, según Alap Shah, coautor de un informe de Citrini Research que alimentó una ola de ventas por temor y que ahora pide un impuesto a la IA para amortiguar la pérdida de empleos.

Los gobiernos deberían considerar gravar las ganancias incrementales o extraordinarias derivadas de la IA, afirmó Shah, director de inversiones de Lotus Technology Management, en una entrevista con Bloomberg TV. Sin ese impuesto, el aumento del desempleo golpeará el consumo, y EE.UU. probablemente será uno de los países más afectados. Shah esbozó un escenario en el que el 5% de los trabajadores administrativos podría ser despedido en 18 meses.

“En general, tenemos una serie de posiciones cortas contra empresas que creemos que se verán afectadas por la IA”, señaló Shah el martes en Asia. “Por otro lado, tenemos muchos semiconductores que creemos que se van a beneficiar”.

Las acciones tecnológicas han caído en las últimas semanas por el temor a que la IA pueda trastocar modelos de negocio, y el informe de Citrini Research publicado el fin de semana sumó preocupación por una disrupción generalizada y pérdida de empleos. El documento imagina un mundo en 2028 en el que los rápidos avances en inteligencia artificial impulsan la productividad, pero vuelven obsoletos amplios sectores del trabajo humano, provocando pérdidas de empleo, derrumbe del gasto del consumidor y caída de índices bursátiles como el S&P 500.

Entre los resultados analizados, el desplazamiento de trabajadores de oficina crea un círculo vicioso donde las empresas recortan empleos para mejorar sus márgenes, reinvierten ahorros en IA, lo que genera nuevos recortes. Esto debilita la demanda en sectores basados en la intermediación, como finanzas, seguros y software. Las plataformas orientadas al consumidor que dependen del gasto discrecional —incluidos servicios de delivery de comida como DoorDash y Uber Eats— aparecen como las más expuestas.

El informe contribuyó a una venta global en acciones de software, con un fondo cotizado en bolsa (ETF) relacionado que se desplomó un 4,8% y extendió su caída desde un máximo de septiembre hasta alrededor del 35% por la preocupación de que la IA pueda canibalizar ganancias.

En contraste, los principales fabricantes de chips de Asia subieron a máximos históricos el martes. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Samsung Electronics Co. y SK Hynix Inc. registraron avances de más del 2,5% cada una.

Shah dijo que le sorprendió la reacción del mercado. “Pensé que iba a haber una reacción pequeña; definitivamente fue más grande de lo que esperábamos”, afirmó.

En los próximos cinco años, afirmó que los empleos de oficina en Estados Unidos serán un barómetro clave de los efectos de la IA, y el impacto probablemente se verá más rápido allí, dado su mercado laboral dinámico. Los trabajadores de oficina representan el 50% del empleo y generan aproximadamente el 75% del gasto discrecional del consumidor, según el informe de Citrini.

“Es mucho más fácil despedir gente que en otras partes del mundo”, añadió.

Shah es director ejecutivo de la firma de IA Littlebird y socio gerente de Lotus Technology Management, según el sitio web de la compañía. Antes cofundó el servicio de comidas por suscripción Thistle y fue CEO y presidente de la plataforma de datos financieros Sentieo, que luego fue adquirida por AlphaSense.

Citrini publica investigación macro y temática sobre acciones desde 2023. La firma fue fundada por James van Geelen, quien comenzó su carrera en medicina antes de crear una empresa de salud alternativa que luego fue vendida, según su perfil de LinkedIn. También cofundó uno de los primeros dispensarios de marihuana medicinal de Connecticut, dijo en 2023 al podcast Odd Lots de Bloomberg.

La plataforma construyó una base de seguidores fiel, con más de 119.000 suscriptores. Su investigación abarca desde guerra moderna y robots humanoides hasta fármacos GLP-1 y tendencias macro más amplias.

