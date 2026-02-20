Ezequiel Vega: “El dato del mercado más importante del año es el fallo contra los aranceles de Trump”

En diálogo con Canal E, el analista financiero Ezequiel Vega aseguró que el fallo de la Corte Suprema contra los aranceles de Donald Trump impulsó a los mercados globales y marcó un punto de inflexión en 2025.

Según Vega, el dato central fue la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que limitó la aplicación de aranceles impulsados por Donald Trump.

“Fue una semana con mucha volatilidad en los mercados”, resumió el analista, al detallar que en Wall Street hubo jornadas en rojo con caídas de entre 0,20% y 0,40% en el S&P 500, el Dow Jones Industrial Average y el Nasdaq Composite.

Sin embargo, el escenario cambió tras la decisión judicial. “El dato del mercado que tenemos hoy particularmente, que es el más importante para mí de lo que va el año, es el caso de la Corte Suprema de Estados Unidos contra los aranceles de Donald Trump”, afirmó.

Wall Street en verde tras el fallo judicial

La resolución, que determinó que no existía una emergencia económica que justificara la medida unilateral, fue leída de manera positiva por los inversores. “Están todos los índices bursátiles a nivel global al alza. Es decir, que el mercado toma de manera positiva la eliminación de los aranceles”, explicó Vega.

En Estados Unidos, los principales indicadores revirtieron las pérdidas previas. “El S&P 500, el Dow Jones y el NASDAQ y el RACE 2000 están en verde subiendo hasta un 1%”, detalló.

El analista subrayó que los aranceles habían afectado especialmente a empresas importadoras y multinacionales con producción deslocalizada, como Apple Inc., con operaciones en China e India. Por eso, la expectativa es que estas compañías lideren las subas en las próximas ruedas.

Asia lidera el rally global

Más allá de Estados Unidos, Asia mostró una performance destacada. Vega señaló que el KOSPI y el Nikkei 225 alcanzaron máximos históricos.

“El Kospi surcoreano y el Nikkei 225 de Japón están alcanzando nuevamente máximos históricos”, destacó. En Corea del Sur, el impulso vino de la mano del sector tecnológico y de compañías como Samsung Electronics.

En Japón, el mercado reaccionó favorablemente al nombramiento de la nueva primera ministra, Sanae Takaichi. Además, grandes bancos de inversión proyectan fuertes subas para la región.

“JP Morgan y Goldman Sachs esperan un crecimiento para Japón y Corea del Sur arriba del 50% este año”, indicó Vega, comparando ese desempeño potencial con índices europeos como el DAX o el IBEX 35.

Para el especialista, el flujo de capitales hacia mercados emergentes podría intensificarse ante la incertidumbre política en Estados Unidos. “Podemos decir que se vienen buenos meses para los países emergentes”, concluyó.

