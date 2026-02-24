Meta y AMD firman un acuerdo clave por chips de IA para lograr la "superinteliegencia artificial"

En plena carrera global por el dominio de la inteligencia artificial, las empresas AMD y Meta anunciaron un acuerdo estratégico para abastecer la infraestructura de IA del gigante tecnológico con millones de chips de alto rendimiento.

El entendimiento contempla hasta 6 gigavatios de capacidad en unidades de procesamiento gráfico (GPU), componentes centrales para entrenar y ejecutar modelos de inteligencia artificial. En términos simples: más potencia de cálculo para que los sistemas de Meta, como Facebook e Instagram, puedan procesar enormes volúmenes de datos, mejorar sus algoritmos y avanzar en el desarrollo de nuevas herramientas basadas en IA.

Según detalló AMD en un comunicado, la primera implementación utilizará una GPU AMD Instinct personalizada basada en la arquitectura MI450, con envíos previstos a partir del segundo semestre de 2026. Estas plataformas estarán respaldadas además por las CPU AMD EPYC de sexta generación, bajo el nombre en código “Venice”, y se ejecutarán con el software ROCm sobre la arquitectura de escala de rack AMD Helios, desarrollada en conjunto entre ambas compañías en el marco del Open Compute Project.

“Nos enorgullece ampliar nuestra alianza estratégica con Meta, ya que están expandiendo los límites de la IA a una escala sin precedentes”, afirmó Lisa Su, presidenta y CEO de AMD. La ejecutiva destacó que se trata de una colaboración “multianual y multigeneracional” que alinea las hojas de ruta en silicio, sistemas y software para ofrecer infraestructura de alto rendimiento y eficiencia energética optimizada para las cargas de trabajo de Meta.

Por su parte, Mark Zuckerberg, fundador y CEO de Meta, señaló que la alianza permitirá implementar “cómputo de inferencia eficiente” y avanzar hacia el objetivo de “superinteligencia personal”, en el marco de la estrategia de la empresa para diversificar su infraestructura de cómputo.

Alianza tecnológica y estratégica

La alianza no es solo tecnológica, también es estratégica. Según informó la agencia Agence France-Presse (AFP), Meta acordó comprar millones de chips de IA a AMD en el marco de un ambicioso plan de inversión para competir con gigantes como Google, OpenAI y Microsoft. El acuerdo llega, además, pocos días después de que Meta anunciara un pacto similar con Nvidia, el líder del mercado en este tipo de procesadores.

En conjunto, las grandes tecnológicas estadounidenses vienen acelerando fuerte: este año, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta y Oracle anunciaron inversiones vinculadas a inteligencia artificial por más de US$ 650.000 millones, casi el doble que en 2025, indicó la agencia.

En el caso de Meta, a diferencia de otros competidores en IA, la compañía no cuenta con ingresos relevantes por servicios en la nube. Sin embargo, sostiene que se beneficia del desarrollo de esta tecnología a través de mejoras en el rendimiento de la publicidad online, su principal fuente de ingresos.

Componente financiero relevante

El entendimiento entre AMD y Meta también contempla un componente financiero relevante: AMD emitió a favor de Meta un warrant basado en desempeño por hasta 160 millones de acciones ordinarias, que se irán otorgando conforme se cumplan hitos vinculados a los envíos de GPU Instinct y al volumen total acordado de hasta 6 gigavatios. Es decir, cuanto más avance el despliegue de infraestructura y más volumen compre Meta, mayor será el beneficio para ambas partes.

La adjudicación está sujeta, además, a determinados umbrales en el precio de la acción de AMD y al cumplimiento de metas técnicas y comerciales por parte de Meta.

Los warrants son instrumentos financieros derivados, emitidos por entidades financieras, que otorgan al titular el derecho (pero no la obligación) de comprar (call warrant) o vender (put warrant) un activo subyacente (acciones, divisas, índices) a un precio y fecha pactados. Permiten apalancamiento, alta liquidez y operan en mercados organizados.

Desde AMD señalaron que esperan que esta alianza impulse un crecimiento sustancial de ingresos durante varios años y contribuya a mejorar sus ganancias por acción, consolidando su posicionamiento en el centro de una de las mayores expansiones de infraestructura de IA a nivel global.

Así, AMD gana terreno en un mercado dominado históricamente por Nvidia, en una carrera que redefine el mapa competitivo de la inteligencia artificial.

