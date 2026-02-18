Cumbre de Inteligencia Artificial en India: ¿Por qué Argentina no envió representantes?

En el marco de la Cumbre de Inteligencia Artificial en India, el periodista Claudio Martínez describió el escenario que rodea al encuentro y afirmó que Argentina no envió autoridades al evento. Además, desde Nueva Delhi, señaló que la cumbre se realiza por primera en un país del sur global y destacó el posicionamiento de India como potencia emergente. “Diría que, en el lenguaje futbolero, ya le está mirando el número en la espalda a China y a Estados Unidos”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190)

Claudio Martínez es periodista, productor de televisión y radio, creador de contenido sobre ciencia y tecnología. Participa desde Nueva Delhi en la Cumbre de Inteligencia Artificial de la India. El encuentro está organizado en torno a un concepto: el impacto, es decir, el modo en el que la IA toca y transforma nuestra vida.

Agustino Fontevecchia: ¿Qué nos podés comentar sobre el contexto de la Cumbre de Inteligencia Artificial de la India?

Lo que ocurre es que es la primera vez que una cumbre de estas características se desarrolla en un país del sur global. Ya se hizo una en 2023 en Gran Bretaña, otra en Seúl, Corea del Sur, en 2024. El año pasado fue en París y este año, por primera vez en el sur global, en la India. Pero no es solo una cuestión de referencia geográfica lo que está ocurriendo. India es una potencia tecnológica, una potencia emergente. Diría que, en el lenguaje futbolero, ya le está mirando el número en la espalda a China y a Estados Unidos. India está llegando a convertirse en una potencia tecnológica de temer para los grandes. Obviamente le falta mucho, pero está ahí cerca.

Además, lo hace desde un modelo muy particular, un modelo que tiene una narrativa que es: "Bienestar para todos, felicidad para todos". Esa es la propuesta, es el eslogan principal de esta cumbre. Porque lo que está planteando el primer ministro de la India, Narendra Modi, que es el organizador de esta cumbre, es una IA que de algún modo respete los derechos humanos, respete las libertades personales, combata esta sensación de acoso a la democracia que los algoritmos opacos y la vigilancia masiva producen.

Lo interesante es que mañana, por la mañana, se van a ver las caras hombres muy poderosos y presidentes de todo el mundo. Estoy hablando de los ultrarricos que conducen las empresas tecnológicas, las corporaciones tecnológicas. Ya están aquí en Nueva Delhi Sam Altman, el CEO de OpenAI y creador de ChatGPT. Está también Jensen Huang, que es el CEO de la empresa más valiosa del mundo, que es Nvidia. Nvidia es la que produce los microchips que producen el milagro dentro de los centros de datos, el procesamiento de los datos que requiere la inteligencia artificial. Van a estar Bill Gates y también Dario Amodei, CEO de Anthropic, que es una de las empresas que más ha crecido en el último tiempo. Van a haber otros CEOs muy relevantes, como por ejemplo Sundar Pichai, de Google. Él nació acá en la India y es parte de esa generación de ingenieros que este país formó y que migraron, que llevaron el mensaje de la India al tope de Silicon Valley.

AF: Me parece que hay una disputa geopolítica por el control de esta nueva herramienta. ¿Con quiénes se reúnen? ¿Cómo se está planteando esa disputa geopolítica? Por un lado tenés a Estados Unidos haciendo proteccionismo tanto en la parte de tecnología como en el tema de migración, lo cual debe va a generar que se expulse a muchos de los ingenieros de mayor talento Estados Unidos, que son indios. Y por otro lado, tenés esta idea del Occidente de no usar tecnología china porque los están "espiando".

Los presidentes que se van a reunir con los magnates tecnológicos son el local, el primer ministro Narendra Modi y Emmanuel Macron, que está aquí en Nueva Delhi.

AF: No se pierde una Macron...

No, Macron es viajero frecuente. Está Ignacio Lula da Silva y se especula con que Brasil sea la próxima sede de la cumbre en febrero del año que viene. Está también Pedro Sánchez, el presidente de España, y hay otros jefes de Estado y ministros. Vladimir Putin mandó a su principal asesor en materia tecnológica, está el vicepremier de China, pero este año no vino nadie de Estados Unidos.

A mí me tocó cubrir la cumbre del año pasado en París y Estados Unidos mandó una delegación importante desde el punto de vista político, porque vino el vicepresidente James D. Vance, que fue a París en ese momento, aunque no firmó el documento final. Esta vez Estados Unidos está ausente de esta cumbre, y no firmó el documento final porque ahí está el nudo de lo que preguntás. Hay una disputa de modelos. Muchos estamos pidiendo que se modere la intensidad de lo que está proponiendo la inteligencia artificial en términos de daño cognitivo, daño económico y daño al trabajo, y que de algún modo todo eso sea regulado para que la gente no lo sufra, para que haya una transición al menos razonable en esta cuarta revolución industrial. Esa es una posición. La de Estados Unidos es que todas las regulaciones matan a la innovación. No hay que regular, hay que darle vía libre a las empresas para que sigan desarrollando. Esa es la principal puja de modelo.

AF: Llama la atención que no haya un representante argentino en la cumbre. Demian Reidel es supuestamente el zar de la IA argentina con el acuerdo con Open AI y la inversión de 25,000 millones dólares en un proyecto de instalación de de servidores que puedan tener potencia en la Patagonia.

Argentina no mandó nadie en la delegación oficial. Yo me crucé con dos personas que vienen de ámbitos distintos, que son investigadores. Está Enzo Ferrante, que es un joven investigador argentino que desarrolla sistemas de reconocimiento de imagen para la medicina. Trabaja en la frontera del conocimiento, es invitado permanentemente por universidades de todo el mundo y hoy dio una charla aquí en la cumbre de inteligencia artificial. Y también vino un joven que se llama Juan Manuel García, que trabaja en el área del derecho digital. Pero nadie del Gobierno, no solo no vino Milei, no vino ningún representante oficial. No hay presencia oficial argentina en la cumbre.

China está, China sigue de cerca. China es un socio incómodo para la India. No te olvides que tienen frontera en común y es una frontera siempre caliente, como es en esta región. La frontera con Pakistán y la frontera con China son problemas para el Gobierno de la India y es un competidor significativo para este país. Están en una disputa que a los chinos se está preocupando. Lo que ocurre con China es que, en la medida en que se fue consolidando su desarrollo y su crecimiento económico, por un lado, y por otro lado fue decayendo en términos demográficos, porque cada vez hay menos jóvenes, se fue haciendo un país caro para producir. Aquella ventaja que durante décadas tuvo China de ser la fábrica del mundo porque tenía mano de obra barata hoy ya no está así.

Acá la India se propone como reemplazo de ese modelo chino, y están viniendo fábricas que estaban en China, particularmente de tecnología. Apple empezó a hacer los iPhone en la India. También Samsung trajo una fábrica a la India porque China se convirtió en un país caro. Por lo tanto, son vecinos, son colegas dentro de los BRICS, tienen una misma gama de intereses que defienden, pero son rivales comerciales significativos.

La India está creciendo mucho. Hacia fines del año pasado logró sobrepasar a Japón en el ranking de las economías más prósperas del planeta. Está cuarta y ya le está apuntando a Alemania, que es el tercero. Algunos dicen que la India en el 2027 se sube al podio, con Estados Unidos, China y la India como los países que tienen el mayor PBI.

AF: En ese contexto, llevándolo al plano geopolítico, esta nueva vieja visión del gobierno de Donald Trump, volviendo al concepto de las esferas de influencia. Ahí hay un tema muy interesante con la India, porque la India es un aliado histórico de Estados Unidos que tiene una frontera caliente, como dijiste, con ataques militares con China. Si le está disputando también la parte comercial. Es muy interesante porque Trump le puso aranceles y le bloquea el acceso al mercado de microchips a China también por la disputa de Taiwán.

Pero la India, que tiene también una relación ambigua con Estados Unidos, acaba de firmar un tratado de libre comercio. Entonces todo es muy lábil en este tablero. No existen esas definiciones como en otra época de hierro, amigo, enemigo. Entre Estados Unidos y China también la relación es muy compleja. Esto tiene que ver con algo que a Estados Unidos le preocupa mucho, que son las tierras raras. Las tierras raras son una gama de minerales con nombres muy raros. Están en la tabla periódica que estudiamos en el colegio en las clases de química, pero son vitales para la construcción de elementos magnéticos, electromagnéticos, luminiscentes. Eso se aplica en la industria electrónica, pero también en los radares y en los misiles.

En las tierras raras, Estados Unidos viene muy atrás, es una carrera que viene perdiendo desde hace décadas. El 80% de las tierras raras del planeta las controla China dentro de su territorio y en África. China tiene una presencia muy fuerte en África. Silenciosamente fue ocupando territorio, no en términos coloniales, sino dando créditos, generando empresas, generando emprendimientos. Eso hizo que en términos de estos minerales raros y tan determinantes en la carrera tecnológica le lleve una ventaja a Estados Unidos muy significativa.

Estados Unidos mira con mucho recelo esa situación y la contracara es decirle: "No te permito el acceso a los microchips que Nvidia fabrica en Taiwán". Pero China vio eso como una oportunidad y empezó a fabricar los microchips. Todavía no tienen la calidad ni el tamaño. Pensá que los microchips de Nvidia llegan a medir dos nanómetros, algo microscópico, y ahí adentro pasa un mundo. Pero China está acercándose y está desarrollando sus propias fábricas de microchips. Acá en la India también todavía están lejos; llegaron a producir un microchip de diez nanómetros, cinco veces más grande que los que produce Nvidia en Taiwán.

Es una lucha política y geopolítica fascinante y que tiene este territorio, la cumbre que cada año en febrero proponen los gobiernos para sentarse a charlar con los empresarios y decirles: "Muchachos, paren la mano, porque el mundo se está convirtiendo en un territorio muy raro". La inteligencia artificial es absolutamente maravillosa. Uno puede ver, en términos de aplicaciones médicas la cantidad de ventajas que va a traer a la humanidad en muy poco tiempo. También en muchísimas otras aplicaciones, en la educación y en la seguridad, hay muchas cosas donde la inteligencia artificial va a mejorar claramente la calidad de vida. Pero es importante que ese proceso lo conduzcan las sociedades civiles, no las corporaciones.

Las corporaciones tienen naturalmente, y está muy bien, la necesidad de promover y ampliar el lucro, la ganancia. Las sociedades, a través de sus representantes, los presidentes que se van a sentar con los tecnomagnates, tienen la obligación de cuidar, de velar por nuestra calidad de vida. Hay cosas de este mundo tecnológico que ya nos están pasando por encima, que son riesgosas, y hay que prestarles mucha atención. Los tipos que están en el corazón de Silicon Valley están asustados con lo que viene.

AF: Es fascinante la intersección entre la disputa de la tecnología, la disputa de la geopolítica y la disputa de los negocios.

Te recomiendo eh seguir a un programador de Estados Unidos que se llama Matt Schumer, que esta semana escribió un largo texto que dice que los tipos que están en el corazón de Silicon Valley están asustados con lo que viene.

