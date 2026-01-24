El patrimonio cultural y global de la India

Cualquier debate serio debe comenzar con E. H. Carr. En "¿Qué es la historia?", Carr concluye: "La historia es un proceso continuo de interacción entre el historiador y los hechos, un diálogo sin fin entre el presente y el pasado, un proceso dinámico y dialéctico que no puede limitarse al mero empirismo o al amor por los hechos”.

Otro concepto clave es la interconexión entre la cultura y el imperialismo en el siglo XIX. El Dr. Edward W. Said señaló en su obra seminal "Cultura e imperialismo": "Todas las culturas están interrelacionadas, en parte debido al imperio. Ninguna es única y pura, todas son híbridas, heterogéneas, diferenciadas y no monolíticas".

Esta es una excelente definición de nuestra propia cultura.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Tras la llegada de los holandeses, portugueses, franceses y británicos a la India, se hicieron esfuerzos por menospreciar o degradar nuestro patrimonio. Era la época del colonialismo y el imperialismo. El Dr. Said destacó que la noción de razas inferiores impulsó la adquisición imperial de territorios durante este periodo. La cultura del imperialismo implicaba venerar la cultura colonialista y excluir otras, una noción completamente antitética al enfoque indio.

Una de las obras más fidedignas de A. L. Basham, "The Wonder that was India" [La maravilla que fue la India], rechaza la interpretación occidental anterior que sostenía que la civilización india es apolítica, espiritual e inmutable, es decir, que es estática y no dinámica. Basham demuestra que la India tiene una civilización y un patrimonio cultural dinámicos, en gran parte gracias a sus tradiciones orales.

La civilización que se desarrolló en los valles de los dos grandes sistemas fluviales, el Indo y el Ganges, nunca estuvo aislada a pesar de encontrarse en una región geográfica claramente delimitada por el Himalaya.

Los colonos y comerciantes llegaron a la India por las rutas terrestres y marítimas desde Oriente y Occidente. Al ser una gran potencia marítima, los indios también viajaron hacia Oriente y Occidente.

Esto dio lugar al desarrollo de un complejo patrón de cultura multidimensional, que se manifiesta en el arte y las tradiciones culturales de la India antigua y moderna, desde los budas danzantes de la escuela artística Gandharva, fuertemente influenciada por los griegos, hasta los grandes templos del norte y el sur de la India.

El período ario presenció el desarrollo de la literatura védica, así como de los Puranas. Las fuentes literarias más antiguas son Rig-Veda y las dos epopeyas, el Ramayana y el Mahabharata.

La arquitectura y la escultura de la India antigua eran dinámicas, no estáticas.

Gracias al intercambio cultural, la cultura antigua no desapareció con la llegada de los invasores musulmanes. Sin embargo, a partir del siglo X, se vio gravemente afectada por estas invasiones, ya que dieron lugar a actos bárbaros, como múltiples ataques a templos, entre ellos la destrucción del famoso templo de Somnath.

Más tarde, la arquitectura indoislámica mogol y las pinturas en miniatura evolucionaron como ejemplo de la cultura sincrética de la India. El aspecto más fascinante de la historia medieval es el desarrollo del estilo indoislámico en el arte y la arquitectura, a través de la adaptación de los recursos, la experiencia, los diseños y los motivos indios. Lo que se desarrolló en la época mogol fue un patrón ecléctico de cultura, del que el Taj Mahal sigue siendo el mejor ejemplo.

Es importante reconocer que la cultura y la civilización de la India son un regalo para su diáspora. La India es un Estado multicultural y, gracias a la contribución y la colaboración de su enorme diáspora, su cultura se ha convertido en una fuerza que conecta, construye relaciones y sana las rupturas creadas por la historia y la política.

Es internacionalmente reconocido que una de las contribuciones globales más significativas de la India han sido sus antiguas colaboraciones culturales y civilizatorias. "Vasudhaiva Kutumbakam", del Maha Upanishads, fue uno de los primeros precursores de la ciudadanía global tal y como se entiende hoy en día.

‘Udara charitanama tu,

Vasudaiva kutumbakam’.

Significa que solo para los corazones generosos el mundo es una sola familia. Esto constituye la base del diálogo continuo de la UNESCO entre culturas, religiones y civilizaciones.

El vibrante patrimonio cultural y civilizatorio de la India se ha extendido por todo el mundo a través de su diáspora. Sirve como un poderoso recordatorio de que los valores de tolerancia, inclusión y mezcla de culturas, que son parte intrínseca de nuestra civilización, son más relevantes que nunca en el caótico desorden global emergente.

En la actualidad, la diplomacia cultural desempeña un papel importante en la difusión de estos valores. Las artes, la cultura y el espiritualismo indios han atraído a personas de todo el mundo durante siglos.

La espiritualidad india ha tenido una presencia global durante cientos de años. En la actualidad, una de sus manifestaciones más importantes en el mundo es la gran cantidad de centros de yoga que existen. Por iniciativa personal del Primer Ministro Modi, poco después de su primera elección en 2014, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el 21 de junio como Día Internacional del Yoga.

La cultura y la diplomacia cultural se han convertido en la fuerza que conecta, construye relaciones bilaterales y sana las rupturas creadas por la historia y la política.

El mayor desafío es cómo preservar esa cultura. Solo puede sobrevivir si las próximas generaciones, incluida nuestra diáspora, la impulsan y fortalecen. De hecho, a menos que presentemos nuestra civilización y nuestro patrimonio cultural de una manera que sea comprensible y atractiva para la India joven, este patrimonio no podrá sobrevivir.

Nuestra cultura compuesta es nuestro regalo al mundo. Refleja la evolución de nuestra propia historia, la forma en que la India absorbió sin problemas otras culturas sin perder nunca la propia.

Recientemente visité la Universidad Vishwa Bharati, en Shantiniketan, y leí el inspirador mensaje de Gurudev en la entrada, que continúa siendo relevante.

Gurudev dijo:

"La India representa la riqueza de la mente que es para todos.

Reconocemos la obligación de la India de ofrecer a los demás la hospitalidad de su mejor cultura

y el derecho de la India a aceptar de los demás lo mejor que tienen".

Lo hemos hecho y seguiremos haciéndolo durante generaciones. Por eso somos Bharat, es decir, la India.

-

(*) Bhaswati Mukherjee es una diplomática india retirada. Es una comentarista activa en asuntos internacionales.