El índice Dow Jones superó los 50.000 puntos por primera vez

El Dow Jones, uno de los principales indicadores de la Bolsa de Nueva York, rompió este viernes la barrera de los 50.000 puntos.por primera vez en su historia, que lleva 129 años. Este hito ocurre en medio de un sólido rebote en Wall Street tras una semana de turbulencias para el sector tecnológico.

El índice bursátil cerró con una suba de 2,47% hasta alcanzar los 50.115,67 puntos. El Nasdaq, con fuerte presencia tecnológica, subió un 2,18% y el índice ampliado S&P 500 avanzó un 1,97%.

El presidente Donald Trump celebró el hito a través de su plataforma Truth Social, publicando un escueto pero efusivo: "¡FELICITACIONES, ESTADOS UNIDOS!".

El Dow Jones es un indicador de mercado que sigue acciones de 30 grandes empresas estadounidenses que cotizan en bolsa, seleccionadas por su calidad y representación en los principales segmentos de la economía. Se considera ampliamente un indicador del mercado bursátil en general. Acciones destacadas: American Express, Home Depot, Coca-Cola y Nike, entre otras.

El Dow Jones había alcanzado los 40.000 puntos en mayo de 2024 y los 30.000 en noviembre de 2020. Para los analistas, este nuevo pico es una señal de resiliencia."El mercado se está beneficiando de un apoyo generalizado de los compradores, después de varios días de una fuerte presión a la baja", indicaron analistas de Briefing.com a AFP.

Gina Bolvin, de Bolvin Wealth Management Group, comentó a AFP que alcanzar este nivel constituye una "confirmación" de que los mercados han logrado adaptarse a la desaceleración del crecimiento y a la incertidumbre global.

El retorno de los compradores

Tras varios días de presión a la baja y una venta masiva de acciones tecnológicas a principios de semana, el optimismo regresó al parqué neoyorquino. El Nasdaq subió un 2,01%, mientras que el S&P 500 ganó un 1,81%.

"La sensación general en Wall Street es que las ventas llegaron muy lejos", explicó Jose Torres, analista de Interactive Brokers. En este contexto de recuperación, los fabricantes de semiconductores fueron los grandes protagonistas:

Los fabricantes de semiconductores estuvieron entre los grandes ganadores del día. Nvidia -la empresa de mayor capitalización de mercado en el mundo- subía más de un 7%, al igual que Broadcom, mientras que AMD aumentaba un 7,50% e Intel un 5%.Es probable que los índices estadounidenses muestren pérdidas en el conjunto de la semana.

Reacción política y el "efecto Amazon"

Sin embargo, no todo fue celebración en Wall Street. Amazon se desmarcó de la tendencia alcista sufriendo un duro castigo por parte de los inversores. A pesar de presentar resultados que superaron las expectativas, sus acciones cayeron un 7,42%, borrando unos 150.000 millones de dólares de su valor de mercado y tocando su punto más bajo desde junio.

Pese al récord histórico del Dow Jones este viernes, se espera que los índices cierren el balance general de la semana con pérdidas acumuladas debido a la volatilidad previa.

