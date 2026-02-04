Walmart marca un hito histórico y se suma al club del billón de dólares

Una fuerte alza en las acciones de Walmart Inc. llevó su capitalización de mercado por encima de US$1 billón el martes por primera vez en la historia, impulsando al mayor minorista del mundo a una categoría que suele estar ocupada por gigantes tecnológicos como Nvidia Corp. y Alphabet Inc.

El papel subió hasta un 1,6% a las 9:45 a.m. en Nueva York, alcanzando un récord intradiario de US$126 por acción y elevando su valor de mercado a poco más de US$1 billón, según datos recopilados por Bloomberg. Las acciones acumulan un alza del 12% en lo que va del año, superando el avance del 1,9% del índice S&P 500.

La cadena minorista con sede en Bentonville, Arkansas —favorita histórica de los consumidores que buscan ofertas— ha aprovechado su enorme escala y red de proveedores para mantener precios bajos y ganar participación de mercado en todos los niveles de ingreso. Si bien Walmart ha mantenido su atractivo para los hogares que buscan buena relación precio-calidad, su oferta en línea está atrayendo a nuevos compradores de mayores ingresos que priorizan la conveniencia.

“Walmart ha atravesado una transformación digital masiva en los últimos años”, dijo Eric Clark, director de inversiones de Accuvest Global Advisors. “Dejó de ser un simple minorista tradicional con tiendas físicas para usar la tecnología para impulsar una mayor interacción”.

Ambiciones tecnológicas

Las recientes inversiones en inteligencia artificial han impulsado el avance de la acción. Walmart ha estado incorporando IA en todas sus operaciones y ya utiliza la tecnología para agilizar tareas que van desde la programación hasta la gestión de la cadena de suministro.

A comienzos de este año, la empresa anunció una alianza con Alphabet Inc. para ofrecer compras potenciadas por IA en la plataforma Gemini de Google, y recientemente se asoció con OpenAI para permitir a los clientes explorar y comprar productos directamente a través de ChatGPT. La empresa fue incorporada al índice Nasdaq 100 el mes pasado, subrayando el apetito de los inversionistas por sus ambiciones tecnológicas.

El minorista es la mayor empresa del S&P 500 Consumer Staples Index por valor de mercado, seguido de Costco Wholesale Corp., Procter & Gamble Co. y Coca-Cola Co. Ahora también es una de las pocas empresas no tecnológicas valoradas en US$1 billón o más, junto con Berkshire Hathaway Inc. y Saudi Aramco.

Orígenes humildes

Walmart comenzó como una sola tienda en 1962 y rápidamente superó a competidores como Kmart y Sears. A comienzos de los años 2000, la empresa tuvo dificultades para expandir su negocio de comercio electrónico, pero se transformó en una potencia digital bajo el exdirector ejecutivo Doug McMillon, con divisiones de entregas y membresías. En la actualidad vende desde cartas coleccionables hasta bolsos Chanel de segunda mano en su sitio web y entrega pedidos en línea con mayor rapidez. La publicidad y otras operaciones no minoristas también están impulsando el crecimiento de las utilidades.

El nuevo CEO, John Furner, tiene la tarea de mantener ese impulso y liderar la adopción de IA. Asumió el cargo el 1 de febrero. Mientras tanto, la competencia se intensifica, con Amazon.com Inc., Aldi Inc. y otros reforzando su foco en precios bajos, y Target Corp. buscando revertir su caída de un año con énfasis en productos de diseño y mejores experiencias en tienda.

Por ahora, los analistas se muestran confiados en la compañía: Walmart cuenta con 47 recomendaciones equivalentes a compra, junto con solo tres de mantener y una de venta, según datos de Bloomberg.

No obstante, su sólido desempeño ha llevado a algunos participantes del mercado a preguntarse cuánto potencial adicional queda para la acción: el precio objetivo promedio a 12 meses de Walmart es de US$124,37, prácticamente donde cerró el lunes. Cotiza a poco más de 42 veces las ganancias proyectadas, cerca de un máximo histórico.

Parte de esas dudas se disiparon cuando la empresa aumentó en noviembre sus proyecciones de ventas y utilidades para el año completo tras superar las expectativas del tercer trimestre. Se espera que reporte resultados del cuarto trimestre el 19 de febrero.

El analista de Jefferies Corey Tarlowe señaló que una guía conservadora ha sentado las bases para nuevas sorpresas positivas.

“En conjunto, creemos que Walmart seguirá invirtiendo en precios para ganar participación de mercado en 2026, y pensamos que el panorama probablemente sea conservador”, escribió.

