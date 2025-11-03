Alphabet venderá €3.000 millones en bonos para financiar expansión en IA

Alphabet Inc. regresó al mercado de deuda europeo por segunda vez este año con una colocación multitramos debido a que la matriz de Google busca fondos para respaldar un gasto récord en inteligencia artificial e infraestructura en la nube.

La compañía tecnológica está ofreciendo seis tramos de referencia denominados en euros, con vencimientos de entre tres y 39 años, según una persona familiarizada con el asunto que pidió no ser identificada. La emisión total se espera en al menos €3.000 millones (US$3.500 millones).

Acusan a Google de promocionar noticias falsas en su plataforma Discover

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El bono a tres años se vende alrededor de 60 puntos básicos por encima del mid-swap, mientras que el tramo más largo se comercializa en aproximadamente 190 puntos básicos.

Esta es la segunda incursión de Alphabet en el mercado europeo en 2025, tras su debut multitramos de €6.750 millones anteriormente este año, que atrajo una fuerte demanda a medida que la gigante tecnológica estadounidense diversificaba sus fuentes de financiamiento más allá de los dólares.

Las compañías tecnológicas han estado en una racha de financiamiento mientras incrementan su gasto en inteligencia artificial. Meta Platforms Inc. vendió US$30.000 millones en bonos corporativos la semana pasada, la mayor oferta del año en el mercado de dólares estadounidenses.

La venta de bonos llega después de que Alphabet reportara un auge en la demanda de sus servicios de nube e inteligencia artificial el trimestre pasado, con ventas del tercer trimestre que ascendieron a US$87.500 millones.

Google esquiva la venta forzada de Chrome, pero un juez le ordena compartir datos

La empresa está invirtiendo montos récord para impulsar el progreso en IA, con gastos de capital previstos entre US$91.000 millones y US$93.000 millones, y con ingresos de productos basados en los modelos generativos de Google creciendo más de 200% respecto al año anterior.

Los ingresos se destinarán a fines corporativos generales, según las fuentes. Alphabet tiene calificación Aa2/AA+.

Goldman Sachs, HSBC y JPMorgan actúan como coordinadores globales y colocadores conjuntos, mientras BNP Paribas, Crédit Agricole CIB y Deutsche Bank también son colocadores conjuntos. Se espera que la colocación se realice más tarde hoy.

GZ