Nueva herramienta de IA de Anthropic hunde acciones de servicios de datos

Las acciones consideradas en riesgo de disrupción debido a los avances en inteligencia artificial sufrieron otra fuerte caída el martes después del lanzamiento de una nueva herramienta por parte de la startup de IA Anthropic.

Los papeles de las empresas de software legal y editoriales RELX Plc y Wolters Kluwer NV estaban entre las más golpeadas, con caídas de hasta el 11% cada una, tras la presentación de una nueva herramienta de productividad impulsada por IA para los abogados internos de las compañías.

La economía detrás de la IA

El nerviosismo se extendió rápidamente a otras áreas del mercado sensibles a la IA: la firma de informes crediticios Experian Plc se hundía hasta un 7,2%, la empresa de software financiero London Stock Exchange Group Plc descendía hasta un 6%, mientras que Thomson Reuters Corp. se hundía un 6,4% en las operaciones previas a la apertura en Estados Unidos.

Una canasta europea de acciones con riesgo por la IA de UBS Group AG caía hasta un 4,7%, marcando un mínimo histórico.

Los operadores bursátiles se muestran cada vez más cautelosos frente a la amenaza que representa la IA para los negocios de los sectores de medios e información. Las acciones de SAP SE se desplomaron un 13% la semana pasada después de que el débil panorama de la firma alemana alimentara los temores de los inversionistas de que las herramientas de programación con IA puedan trastocar la industria del software empresarial.

Dario Amodei CEO de Anthropic

Anthropic afirmó que su herramienta puede automatizar tareas legales como la revisión de contratos, el análisis de acuerdos de confidencialidad, la elaboración de informes y respuestas estandarizadas.

Aun así, advirtió que el complemento no ofrece asesoría legal. “El análisis generado por IA debe ser revisado por abogados con licencia antes de ser utilizado para decisiones legales”, señaló la empresa.

Para las editoriales, las preocupaciones por el reemplazo mediante IA no se limitan a los servicios legales. OpenEvidence —una herramienta gratuita de IA generativa que sintetiza investigaciones médicas— ha surgido como el último competidor del producto de apoyo a decisiones clínicas de Wolters Kluwer.

