Anthropic y Google negocian acuerdo multimillonario de computación en la nube

Anthropic PBC mantiene conversaciones con Alphabet Inc., matriz de Google, sobre un acuerdo que otorgaría a la empresa de inteligencia artificial poder informático adicional valorado en decenas de miles de millones de dólares, según personas familiarizadas con el tema.

El plan, aún no finalizado, contempla que Google proporcione servicios de computación en la nube a Anthropic, de acuerdo con las fuentes, que pidieron no ser identificadas porque la información es privada. El acuerdo permitiría a Anthropic utilizar las unidades de procesamiento tensorial (TPU) de Google, chips diseñados especialmente para acelerar tareas de aprendizaje automático, dijo una de las personas. Google ya es inversionista y proveedor de nube de Anthropic.

Tanto Anthropic como Google declinaron hacer comentarios. Las conversaciones están en una fase inicial y los detalles podrían cambiar. Las acciones de Google subieron más de 3,5% en operaciones posteriores al cierre, mientras que las de Amazon.com Inc. —también inversionista y proveedor de nube de Anthropic— retrocedieron cerca de 2%.

Fundada en 2021 por exempleados de OpenAI, la empresa con sede en San Francisco es conocida por su familia de modelos de lenguaje Claude, competidores directos de los modelos GPT de OpenAI. Como otras firmas del sector, Anthropic ha recaudado sumas significativas para mantener el ritmo en la carrera por el desarrollo de la inteligencia artificial, que los líderes de la industria aseguran exigirá mayores recursos de investigación, innovación y demanda del consumidor.

Anthropic sostuvo recientemente conversaciones preliminares de financiamiento con la firma de inversión MGX, con sede en Abu Dabi, aproximadamente un mes después de cerrar una ronda de inversión de US$13.000 millones. Esa financiación, liderada por Iconiq Capital junto con Fidelity Management and Research Co. y Lightspeed Venture Partners, casi triplicó la valoración de Anthropic a US$183.000 millones, incluyendo el capital recaudado.

Google había invertido previamente unos US$3.000 millones en Anthropic. El gigante tecnológico se comprometió a aportar US$2.000 millones a la startup en 2023 y sumó otros US$1.000 millones previamente este año. Por su parte, Amazon se comprometió a invertir cerca de US$8.000 millones en Anthropic, que es un cliente clave de Amazon Web Services y un importante usuario de los chips de inteligencia artificial desarrollados por Amazon.

GZ