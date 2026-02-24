Latam GPT: ¿En qué consiste la propuesta de Inteligencia Artificial?

Los países se suman para disputar el mercado de la Inteligencia Artificial (I.A). Chile presentó Latam GPT un proyecto que busca que América Latina tenga su propio modelo de I.A.

Latam GPT se presenta como una contracara de plataformas que en su mayoría son de origen estadounidense como Chat GPT. El proyecto lo lleva adelante el Centro Nacional de I.A. chileno, una entidad privada que tiene financiamiento público.

La plataforma entra en fase de desarrollo, buscando el apoyo de instituciones y países, para incluir los datos que luego presentará el asistente de I.A.

Además, lograron sumar el apoyo de organizaciones de la sociedad civil, de Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, México, y Ecuador.

La primera versión se desarrolló en la nube de Amazon web Services y será entrenada por un super computador.