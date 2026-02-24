Controladores aéreos: ¿anuncian paro desde el jueves 26 de febrero?

Los controladores aéreos anunciaron nuevas medidas de fuerza, que se implementarán desde el próximo jueves 26 y hasta el lunes 2 de marzo, en reclamo por mejoras salariales y mejores condiciones de trabajo,

A través de un comunicado, la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) dio a conocer el cronograma del paro, que se llevará a cabo durante tres horas al día, y que afectará a todos los vuelos.

El jueves 26 el paro será de 15 a 18, mientras que el viernes 27, de 19 a 22; el sábado 28, de 13 a 16; el domingo 1 de 9 a 12 y el lunes 2 finalizará el reclamo con un cese de actividades entre las 5 y las 8 horas.

Los trabajadores tomaron esta decisión tras haber finalizado el período de conciliación obligatoria, finalizado veinte días atrás, y durante el cual no llegaron a un acuerdo.